Selección mexicana de para taekwondo competirá en el Panamericano 2026 de Brasil

(CONADE)

La selección mexicana de para taekwondo viajó a Río de Janeiro, Brasil, para disputar el Campeonato Panamericano 2026, certamen que se celebrará el 10 de mayo y que otorgará puntos clave para el ranking internacional rumbo a futuras competencias mundiales.

El equipo nacional está conformado por nueve atletas, entre ellos el medallista paralímpico Luis Mario Nájera y la campeona mundial Jessica García, quienes encabezan a la delegación mexicana en una competencia de grado G4, donde los ganadores de medalla de oro recibirán hasta 40 puntos.

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Jessica García y Luis Mario Nájera lideran al equipo mexicano

(CONADE)

La rama femenil estará integrada por Claudia Romero y Lupita Rojas en la categoría -47 kilos; Jessica García en -52 kg; Evolet Rentería en -57 kg y Fernanda Vargas en +65 kilos.

Previo al viaje, Jessica García, campeona mundial en Veracruz 2023, destacó la importancia del torneo para mantenerse en posiciones competitivas dentro del ranking internacional.

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“Este es el segundo evento del año para nosotros y queremos seguir acumulando puntos, para seguir en una buena posición en el ranking, ya que este año es primordial porque tenemos Grand Prix y tenemos el evento clave que es el Campeonato Mundial a finales de año”, señaló a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En la rama varonil competirán Iván Torres y Mauricio Gutiérrez en la división -58 kilos, además de Luis Mario Nájera y Samuel García en la categoría -80 kg.

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Luis Mario Nájera, medallista de plata en los Juegos Paralímpicos París 2024, resaltó el valor de sumar unidades en el ranking mundial y agradeció las condiciones de preparación brindadas por el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

“Me siento muy bien para enfrentar este certamen, tiene una gran importancia para nosotros como atletas y como equipo, ya que representa la posibilidad de ganar 40 puntos en el ranking mundial”, declaró.

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México llega al Panamericano tras ganar siete medallas en Las Vegas

(CONADE)

La selección mexicana afrontará el campeonato bajo la dirección de las entrenadoras María del Rosario Espinoza y Jannet Alegría Peña.

Antes de viajar a Brasil, el equipo tuvo actividad en el Abierto de Estados Unidos Las Vegas 2026, competencia en la que consiguió un total de siete medallas: cuatro de oro, una de plata y dos de bronce.

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La subcampeona mundial Fernanda Vargas aseguró que el equipo llega motivado a esta nueva competencia continental.

“Estoy muy emocionada de competir nuevamente en Brasil y de poder representar a mi país otra vez. Vamos con un equipo fuerte y con todo para seguir sumando puntos”, expresó.

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Por su parte, Claudia Romero destacó el respaldo recibido por parte de la CONADE y las instalaciones del CNAR durante la preparación del equipo.

“Creo que todo eso suma para que nosotros podamos llegar en mejor forma a las competencias; veo al equipo muy contento y fuerte para este evento”, comentó la medallista mundial.

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