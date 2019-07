Según Greg Agnew, un fanático real que asistió a una de las fiestas en los jardines de Buckingham que organiza la reina Isabel II en 2017, a los fanáticos no se les permite tomar selfies con los miembros de la realeza porque "no querían que la gente les diera la espalda". Y aunque el Palacio de Buckingham aún no ha comentado sobre las afirmaciones, Meghan Markle lo confirmó en el pasado cuando en su primera caminata real en Nottingham, Reino Unido, después de su compromiso con el príncipe Harry se disculpó con los fanáticos: "No se nos permite tomarnos selfies".