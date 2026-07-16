Arrestaron a tres hombres buscados por la Justicia, uno cuando intentaba volar a Filadelfia desde República Dominicana

La DNCD detiene a dos dominicanos reclamados por la justicia de Estados Unidos para extradición. (Imagen de la DNCD con edición Infobae)

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron en República Dominicana a tres hombres requeridos en distintos procesos penales: Pedro F. J., detenido en el Aeropuerto Internacional del Cibao cuando intentaba viajar a Filadelfia, y dos dominicanos reclamados por la justicia de Estados Unidos, que enfrentan trámites de extradición.

Pedro era investigado en el distrito judicial de Santo Domingo Oeste por su presunta vinculación con delitos de alta tecnología, defraudación aduanera, contrabando, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas y lavado de activos. Según el Ministerio Público, fue arrestado cuando se disponía a salir del país para evadir la justicia.

PUBLICIDAD

La orden de arresto contra el imputado, identificada como 2026-AJ0047809, fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, dirigida por la fiscal Andry De Los Santos. La medida había sido emitida por la jueza Cecilia Toribio Melo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

El proceso contra Pedro F. J.

Según el Ministerio Público, la investigación contra F. J. abarca presuntas violaciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a los artículos 333, 334, 335, 338 y 343 de la Ley General de Aduanas No. 168-21. Esas disposiciones tipifican y sancionan la defraudación aduanera y el contrabando.

PUBLICIDAD

Los apresamientos se realizaron en operativos en San José de Las Matas y en San Pedro de Macorís, con apoyo de los alguaciles estadounidenses, y los implicados quedarán a disposición tras los trámites legales. (Imagen de la DNCD con edición Infobae)

También se le atribuyen posibles infracciones a la Ley 53-17 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y al artículo tres, numerales uno y tres, de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El caso, añadió la autoridad, se sigue en perjuicio del Estado dominicano.

El imputado será presentado ante un tribunal de Santo Domingo Oeste en las próximas horas para continuar el proceso judicial abierto en esa jurisdicción. La detención se produjo en el aeropuerto ubicado en Santiago.

Capturas para extradición a Estados Unidos

En una comunicación separada, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que, junto con miembros del Ministerio Público y con apoyo de los Alguaciles de Estados Unidos, arrestó a dos fugitivos requeridos por la justicia de ese país. La institución indicó que ambos serán extraditados una vez concluyan los procedimientos correspondientes.

PUBLICIDAD

Uno de ellos es Mario Jaquez, también identificado como Mario E. J. y Mario Elvin F. U. Fue arrestado en la calle principal de Los Montones, en San José de Las Matas, en cumplimiento de una orden dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La captura ocurrió en la terminal de Santiago cuando el investigado iba a abordar un vuelo con destino a Filadelfia, según las autoridades, dentro de un expediente por múltiples ilícitos en Santo Domingo Oeste (Foto cortesía DNCD)

Las autoridades dominicanas señalaron que Jaquez es requerido por un tribunal de Estados Unidos por una acusación de homicidio en segundo grado en el condado de Nueva York. La información oficial añade que el cargo se sustenta en presuntas violaciones de las leyes penales de ese país.

El segundo detenido es Mario Juan García, capturado en las proximidades de la calle 6ta, en la provincia de San Pedro de Macorís, tras un operativo de seguimiento. En su caso, la solicitud de extradición responde a cargos de agresión sexual, poner en peligro a una menor y promover la participación de un menor en actividades obscenas, bajo los estatutos generales de Connecticut.

PUBLICIDAD

La DNCD indicó que las dos capturas se ejecutaron en el marco de labores de búsqueda e inteligencia y en cumplimiento de los compromisos de cooperación internacional asumidos por la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.