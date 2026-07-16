La filosa crítica de Liam Gallagher a Inglaterra tras la derrota en semifinales: por qué ganó Argentina

Liam Gallagher apuntó contra los entrenadores de Inglaterra y señaló qué le falta para ganar un Mundial (REUTERS)

Inglaterra quedó eliminada del Mundial 2026 luego de ceder su ventaja en apenas seis minutos para que la selección argentina consumara una remontada en el tiempo de descuento y clasificara a la final del certamen con un triunfo por 2 a 1. Las redes británicas estallaron tras la caída contra la Albiceleste y uno de los más activos fue Liam Gallagher, uno de los hermanos artistas de Oasis, reconocidos fanáticos del fútbol.

Minutos después de que se consumara la clasificación del elenco conducido por Lionel Scaloni por los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos con asistencias de Lionel Messi, Liam Gallagher posteó en su cuenta de X (antes Twitter) para felicitar a la Argentina por el pase a la final. “Mis respetos a los muchachos. Nadie tiene un derecho divino a ganar el Mundial. Felicidades a Argentina: ganó el mejor equipo. A seguir adelante”, escribió tras la victoria de los sudamericanos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, algunas horas más tarde, el integrante de Oasis lanzó un análisis más contundente sobre los motivos por los que Argentina se quedó con la clasificación y qué necesita Inglaterra para volver a ganar un Mundial, ya que su única estrella data de 1966. “Inglaterra no ganará un Mundial hasta que nos volvamos callejeros y eso vale para los entrenadores, todo se ha vuelto demasiado técnico, deja que los chicos corran libres”, argumentó Liam Gallagher.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, fue uno de los más apuntados por la derrota por el extremo planteamiento defensivo de los británicos en el segundo tiempo y los cambios para replegarse que realizó. Uno de los internautas salió al cruce inmediatamente y le comentó al artista: “Les falta potrero, básicamente”.

PUBLICIDAD

El posteo de Liam Gallagher tras la eliminación de Inglaterra en manos de Argentina del Mundial 2026

Por otro lado, Liam Gallagher dejó una pista sobre Oasis y 2027. La insinuación apareció después de un cruce con un internauta que ironizó con que, tras la eliminación inglesa, no habría que escuchar “esa canción de Oasis” por un tiempo, en alusión a “Wonderwall”, la cual sonaba en los estadios en los festejos de los jugadores británicos con los hinchas. El artista contestó: “Lo estarás escuchando todo el próximo año, inútil”, y su mensaje fue leído por los seguidores como un anticipo de planes de la banda para el próximo año.

La relación de Gallagher con Argentina atravesó toda la conversación en redes durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Antes del encuentro, había admitido que el cruce le generaba una tensión particular por su afinidad con el país y con su público. “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, publicó en la antesala del partido. El mensaje se viralizó y sumó miles de reacciones de usuarios que mezclaron humor, afecto y referencias a una eventual vuelta del grupo a los escenarios argentinos.

PUBLICIDAD

La felicitación de Liam Gallagher a la selección argentina por su triunfo sobre Inglaterra en el Mundial 2026

“Conozco a estos jugadores, sé cómo son, son indios, en el buen sentido de la palabra. Porque se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados, de chicos competían y todos esperaban mucho de ellos, no les pesa la responsabilidad. Ver hoy a Messi en los últimos 15 o 20 minutos agarrando la pelota, a De Paul o a Montiel jugando como si pensaran que no había un nunca más… Cuando ves esa demostración de los jugadores es porque están jugando como si tuvieran 7 u 8 años, no como si estuvieran pensando en que si fallan quedan afuera del torneo. Están pensando en jugar al fútbol, y por suerte es así, porque cuando termina el partido y diste todo pero no ganás, te vas con la sensación de que hiciste lo que tenías que hacer. Eso me genera orgullo”, reconoció Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Hay que remarcar que el partido estuvo atravesado por un acalorado desarrollo desde la previa. Luego del triunfo Albiceleste, varios medios británicos elaboraron artículos sobre el juego de Argentina contra Inglaterra, al punto de enumerar “31 trucos sucios” y diferentes “artimañas” del elenco campeón del mundo. Algunos portales, incluso, hablaron de “tácticas antideportivas” para “obtener ventaja por medios deshonestos”.

PUBLICIDAD

Más allá de la eliminación en semifinales contra la selección argentina por 2-1, Inglaterra deberá afrontar un último partido en el Mundial 2026: jugará contra Francia, que cayó por 2-0 frente a España en el otro lado del cuadro, por el tercer puesto de la Copa del Mundo. Los Three Lions y Les Bleus se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo sábado 18 de julio a las 18:00 (hora argentina). Vale recordar que la edición de Rusia 2018, los británicos quedaron cuartos al perder contra Bélgica por 2-0 en el día previo a la final.