Video: el inesperado reclamo de Bellingham a Pickford por el gol de Enzo Fernández en el triunfo de Argentina ante Inglaterra

🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “EL COMPAÑERO DEL AÑO” - Jude Bellingham responsabilizó a Pickford por el gol de Enzo Fernández, luego de ver la repetición en la pantalla le gritó ‘FUE AL MEDIO DEL ARCO’pic.twitter.com/lYBW6ksDJ1 — PaseClave (@paseclave__) July 16, 2026

Jude Bellingham le reclamó a Jordan Pickford por el gol del empate de Enzo Fernández que dejó a Inglaterra sin margen para resistir la remontada de Argentina, que venció 2-1 en la semifinal del Mundial 2026, disputada el miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Las cámaras captaron al mediocampista del Real Madrid en el momento en que observaba la repetición del tanto en las pantallas del estadio y musitaba, visiblemente alterado: “¡Está en el centro del arco”, se lee de sus labios en referencia a la pelota tras el disparo de Enzo Fernández desde fuera del área, a los 85 minutos. En realidad el balón fue a un costado y nada pudo hacer Pickford para evitar el 1-1 en un partido que los Tres Leones parecían tener bajo control.

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Según consignó The Sun, muchos espectadores se preguntaron si Pickford habría podido detener el remate. La polémica se instaló de inmediato, y la imagen de Bellingham mirando al cielo con el gesto de la frustración se convirtió en uno de los fotogramas del partido.

La reacción de Bellingham no tardó en viralizarse en redes sociales. En X (ex Twitter), aficionados ingleses se dividieron entre quienes respaldaron al portero del Everton y quienes compartieron la frustración del mediocampista. “Pickford es la última persona a la que se debería culpar, él los mantuvo en el partido más tiempo del que deberían haber estado“, escribió un usuario. Otro replicó con ironía: “El partido habría terminado 1-4 de no ser por Pickford”.

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Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

El gol de Fernández llegó tras una jugada iniciada por Lionel Messi, que bajó el hombro y habilitó al mediocampista del Chelsea con un pase preciso en el borde del área. Fernández tomó el control del balón y disparó con potencia desde unos 18 metros de distancia.

Anthony Gordon había puesto a Inglaterra en ventaja en el minuto 55, al aprovechar un pase milimétrico de Morgan Rogers para anotar de primera intención. Con ese resultado, el entrenador Thomas Tuchel optó por replegarse en una defensa de cinco jugadores con la intención de neutralizar a los campeones del mundo. El plan funcionó durante media hora, pero se derrumbó en los minutos finales. Primero llegó el empate de Fernández, y luego, en el minuto 92, Lautaro Martínez cabeceó un centro de Messi para sellar la remontada y el pase a la final.

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Bellingham también protagonizó un cruce con Lionel Messi en el inicio del partido. Luego tuvo una buena labor en el primer tiempo desequilibrando por la banda izquierda, pero más tarde cayó en su juego y protagonizó fricciones con los jugadores argentinos. Incluso una vez terminado el cotejo en el inicio del partido. Luego tuvo una buena labor en el primer tiempo desequilibrando por la banda izquierda, pero más tarde cayó en su juego y protagonizó fricciones con los jugadores argentinos. Incluso una vez terminado el cotejo le pegó un cachetazo en la cabeza a Valentín Barco.

El duelo por la semifinal estuvo cargado de tensión entre dos viejos rivales que este miércoles disputaron su sexto partido en una Copa del Mundo con tres triunfos para los ingleses, dos para los argentinos y un empate, que terminó con triunfo albiceleste en los penales.

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Argentina se enfrentará a España en la final del Mundial 2026, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, con la posibilidad de convertirse en el tercer país en lograr dos Mundiales de forma seguida junto a Italia 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962.