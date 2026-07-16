Parlamento nicaragüense ratifica un préstamo por 31.5 millones de dólares con el Fondo OPEP

El Parlamento nicaragüense ratificó por unanimidad un préstamo de USD 31.5 millones con el Fondo OPEP para rehabilitar una carretera en Nicaragua. (EFE/ Parlamento de Nicaragua)

Por decisión unánime, el Parlamento nicaragüense ratificó un préstamo de USD 31.5 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

El objetivo de estos fondos es financiar la rehabilitación de la carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro, ubicada en el norte de Nicaragua. El decreto legislativo fue enviado por el Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y recibió la aprobación de forma expedita en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, informó EFE.

Esta autorización permite al Ejecutivo gestionar el financiamiento internacional requerido para una obra considerada clave en la conectividad vial del país. El proyecto, cuyo costo total asciende a USD 35 millones, incluye una contrapartida nacional de USD 3.5 millones.

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El 30 de abril anterior, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes a la embajadora de Nicaragua en Austria, Sabra Amari Murillo Centeno, para representar al país en la firma del contrato con el Fondo OPEP. Esta delegación formalizó la capacidad de la diplomática para concretar el acuerdo internacional y avanzar con las gestiones necesarias.

Destino de los fondos y características del proyecto

Los recursos obtenidos se emplearán en la rehabilitación de 96.15 kilómetros de la carretera que enlaza Empalme Télica, Malpaisillo y Empalme San Isidro. Este tramo conecta una región de producción agrícola industrial con los principales centros de distribución y consumo internos.

Los fondos del Fondo OPEP se destinarán a la rehabilitación de 96.15 kilómetros de la carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro. (EFE/ Parlamento de Nicaragua)

El proyecto está diseñado para facilitar el traslado de bienes y personas en una zona estratégica para el desarrollo económico de Nicaragua. La rehabilitación de la vía busca mejorar las condiciones de transporte, optimizar el flujo de mercancías y beneficiar a los habitantes de áreas rurales, quienes dependen de esta infraestructura para acceder a servicios y mercados.

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La intervención en esta carretera sería una apuesta por fortalecer la red de transporte nacional y facilitar la integración de sectores productivos con los mercados urbanos. Además, permitirá reducir los tiempos de traslado y los costos logísticos para los diversos actores económicos de la región.

El Fondo OPEP y los antecedentes de cooperación

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional es una organización multilateral fundada en 1976 por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Su misión se centra en proporcionar financiamiento para proyectos de desarrollo en países asociados, principalmente en los ámbitos de infraestructura, energía y servicios básicos, de acuerdo a datos de EFE.

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En diciembre del año anterior, la Asamblea Nacional de Nicaragua ya había autorizado la suscripción de un préstamo de USD 25 millones con el mismo Fondo OPEP, dirigido a la construcción de una carretera que conectará con Managua. Ese acuerdo también fue impulsado por el Ejecutivo y avalado por el Parlamento.

Procedimiento parlamentario y avance del proyecto

La Asamblea Nacional tramitó la solicitud del Ejecutivo de manera expedita, sin registrar objeciones, gracias al control de la mayoría oficialista. El respaldo parlamentario permitió avanzar rápidamente en la aprobación del contrato de préstamo, en sintonía con la política gubernamental de priorizar proyectos de inversión en obras públicas.

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La autorización de este nuevo acuerdo con el Fondo OPEP garantiza la disponibilidad de recursos para la rehabilitación de la carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro.