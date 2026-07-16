Colombia

Elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia traería beneficios en vivienda y energía, pese a problemas de dinero

Un análisis de Fitch Ratings destaca oportunidades de crecimiento en empresas de sectores estratégicos, aunque advierte que la situación monetaria y las restricciones presupuestales dificultan avances significativos

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El Presupuesto 2027 entrará al Congreso entre el 20 y el 29 de julio, pero el equipo de Abelardo De La Espriella deberá defenderlo desde el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, se considera una persona promercado - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las calificaciones crediticias en Colombia marcan el primer análisis de la agencia Fitch Ratings sobre el Gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia: la calificadora ve un giro hacia políticas promercado con posible efecto favorable para empresas evaluadas por la firma, aunque bajo el peso de un frente fiscal e inflacionario adverso.

De acuerdo con la misma, dicho gobierno podría mejorar el perfil crediticio de empresas calificadas en Colombia, sobre todo, en energía, infraestructura y vivienda. Fitch sostiene que el cambio abre espacio para mejores perspectivas sectoriales, pero advierte que el déficit fiscal, la alta inflación y la fragmentación política limitan ese efecto.

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Para la misma, la elección del próximo presidente supone un cambio de dirección y “podría tener implicaciones crediticias positivas para las empresas colombianas calificadas por Fitch”. Dentro de los beneficiarios inmediatos ubicó a emisores de energía, infraestructura y vivienda.

Fitch Ratings es una agencia internacional que evalúa la salud financiera y la capacidad de pago de empresas, bancos y gobiernos - crédito Reinhard Krause/Reuters
Fitch Ratings es una agencia internacional que evalúa la salud financiera y la capacidad de pago de empresas, bancos y gobiernos - crédito Reinhard Krause/Reuters

Fitch también advirtió que “el nuevo gobierno hereda un déficit fiscal de aproximadamente 7% del PIB, una inflación persistentemente alta y niveles históricamente bajos de inversión”. A eso sumó un mandato electoral estrecho y “un Congreso profundamente fragmentado, en el que la coalición del presidente saliente continúa siendo el bloque legislativo más grande”.

Energía y Ecopetrol entre la apertura y los límites operativos

En energía, Fitch tomó en cuenta la intención oficial de autorizar la fracturación hidráulica, reabrir licencias para actividades de exploración y producción e introducir cambios en el gobierno corporativo de Ecopetrol S. A. La firma considera que ese paquete revertiría restricciones previas a la inversión y al crecimiento de la producción.

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La calificadora señaló que el avance no sería automático. “Persisten desafíos importantes, ya que la oposición social y ambiental al fracking sigue siendo fuerte en Colombia”, apuntó, y remarcó que desmontar barreras regulatorias no garantiza una ejecución rápida.

El cuadro de reservas agrega presión al debate. Las reservas probadas de petróleo cerraron 2025 en 2.020 millones de barriles, por debajo de los 2.035 millones de 2024, con una vida útil de 7,4 años. En gas, la caída fue de 16,8% y redujo las reservas a 1.717 BCF, con una vida útil de 5,9 años. Fitch vinculó ese retroceso con una mayor dependencia de importaciones.

El Gobierno Petro no firmó nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pese a la caída de las reservas - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El Gobierno Petro no firmó nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pese a la caída de las reservas - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Sobre Ecopetrol, la firma añadió que “las reformas propuestas para Ecopetrol podrían llevar a la compañía a ampliar su participación en operaciones de fracking en el exterior, particularmente en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos, donde ya tiene inversiones”.

También sostuvo que “esta exposición internacional podría ganar relevancia si el fracking doméstico enfrenta resistencia, lo que permitiría diversificar y reforzar la base de recursos”.

Infraestructura a la espera de concesiones y recursos

Para infraestructura, Fitch ve margen de mejora si el nuevo gobierno ofrece mayor visibilidad sobre el portafolio de proyectos. La firma cree que un renovado interés del capital privado podría respaldar la recuperación, en especial en carreteras y aeropuertos.

Dicho escenario depende de decisiones fiscales y presupuestales. La calificadora condicionó la reactivación de futuros programas de concesiones a las aprobaciones de recursos y a una mayor seguridad jurídica para los inversionistas.

Vivienda como apuesta de expansión y acceso a la propiedad

En vivienda, Fitch ubicó otra de las áreas con mayor potencial de impulso. La firma citó el compromiso del gobierno entrante de construir más de un millón de viviendas durante su mandato de cuatro años.

El sector de la construcción en Colombia se beneficia del impulso económico mediante los subsidios habitacionales - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella le aportará al programa "La Casa Milagro" para revivir los subsidios recortador del programa Mi Casa Ya - crédito Colprensa

La calificadora resaltó que “el gobierno entrante se ha comprometido a construir más de un millón de viviendas durante su mandato de cuatro años. Entre las principales iniciativas se encuentran la reactivación del programa de subsidios Mi Casa Ya, la introducción de una tasa de interés del 2%, hipotecas a 30 años y modelos de arriendo con opción de compra dirigidos a los segmentos de menores ingresos”.

Agregó que la administración entrante también busca movilizar capital privado con alianzas público-privadas asociadas a vivienda. Ese mecanismo, según la firma, podría empujar la demanda a lo largo de la cadena de suministro del sector constructor.

Tasas altas y presión sobre crédito y cartera

Por supuesto, el frente monetario aparece como otro límite para el efecto favorable que Fitch proyecta sobre algunas empresas. El Banco de la República elevó el 30 de junio de 2026 su tasa de referencia en 75 puntos básicos (pb), hasta 12%, el nivel más alto desde abril de 2024. Señaló que ese nivel puede favorecer los márgenes de interés de las entidades financieras. A la vez, recordó que la inflación esperada para fin de año es de 6,48%, todavía lejos de la meta de 3%, lo que restringe la capacidad de recorte de tasas.

Bajo la situación, el crédito podría perder dinamismo en los segmentos más sensibles al costo financiero. Fitch dejó planteado que el ajuste monetario y la corrección de las cuentas públicas pueden traducirse en más presión sobre las carteras de consumo y de pequeñas y medianas empresas.

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