La reina del pop sorprendió al compartir a sus más de 20 millones de seguidores de Instagram un video de un artista argentino anónimo que insertó con inteligencia artificial a Messi, Scaloni y todo el plantel albiceleste en el videoclip de “Danceteria”

Madonna viralizó un video con inteligencia artificial en el que Lionel Messi, Lionel Scaloni y el plantel completo de la selección argentina aparecen bailando al ritmo de “Danceteria”, el nuevo sencillo de la cantante, pocas horas después del triunfo albiceleste ante Inglaterra por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026. La reina del pop compartió la producción en sus historias de Instagram, donde la siguen más de 20 millones de personas.

El video es obra de Tutanka, un artista argentino anónimo que opera bajo la cuenta @nosoytutanka y que desde 2016 produce contenido en el que mezcla cultura pop con política. Con 141.000 seguidores, sus creaciones trascienden las redes: algunas de sus obras en blanco y negro aparecen en las calles de Buenos Aires. El clip ya supera el millón de reproducciones, acumula más de 34.000 “me gusta” y más de 5.300 réplicas.

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Madonna sorprendió al rendirse ante La Scaloneta: viralizó un video de Argentina bailando su nuevo hit tras el pase a la final del Mundial

La producción utiliza técnicas de deepfake —imágenes alteradas con inteligencia artificial— para insertar a los futbolistas argentinos dentro del videoclip oficial de “Danceteria”, publicado a principios de junio como parte de la promoción de Confessions II, el nuevo álbum de Madonna (67). En el original, la cantante ingresa a un baño donde la espera, entre otros, la modelo Kate Moss, y luego se mezcla con bailarines y figuras como los actores Benedict Cumberbatch y Odessa A’zion.

En la versión con IA, Messi ocupa el lugar de Madonna e ingresa al baño, mientras que Scaloni reemplaza a Cumberbatch en el centro de la pista. Emiliano “Dibu” Martínez baila con su vestimenta de arquero, y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sale de uno de los cubículos. El titular de la FIFA, Gianni Infantino, también aparece en esa escena, junto a Tapia, en una secuencia que en el video original protagonizan los actores Gwendoline Christie y Richard Grant.

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Tagliafico, Messi y Enzo Fernández forman parte del video viral hecho con IA que compartió Madonna

Entre los momentos que más comentarios generaron se destacan el beso entre Enzo Fernández y Julián Álvarez —que dura apenas unas décimas de segundo—, la aparición de Lautaro Martínez caracterizado como bailarín de ballet y la de Giovani Lo Celso con un trago en la mano. Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico también tienen escenas propias, varios de ellos con prendas de cuero. El clip cierra con Fernández, Lo Celso, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul de espaldas a la cámara, frente a una fila de mingitorios.

Al descubrir que Madonna había compartido su trabajo, Tutanka reaccionó en sus propias historias de Instagram con una captura de pantalla de la réplica y escribió: “No la vi venir”. Luego subió un video de María Becerra en los Latin American Music Awards 2022, en el que la cantante pronunció la frase “No preparé nada, no me tenía ni fe”.

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Alexis Mac Allister también "colaboró" con el video que causó furor en las redes sociales

El álbum Confessions II —cuyo título remite a Confessions on a Dance Floor (2005)— es el primer lanzamiento de Madonna en siete años, tras Madame X (2019). Con este disco, la artista alcanzó su décimo álbum número uno en el ranking Billboard 200, convirtiéndose en la primera artista en liderar esa lista durante cuatro décadas distintas. Además, Confessions II registró la semana de streaming más grande en la historia de la artista y la mejor semana de ventas de álbumes en más de una década.

El gesto de Madonna cobra mayor dimensión por el contexto: la cantante participará junto a Shakira, BTS, Justin Bieber, Coldplay y Burna Boy en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ese día, Argentina enfrentará a España con el objetivo de conquistar el bicampeonato mundial.

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