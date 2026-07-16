Joaquín Levinton reveló la historia detrás de su “Wonderwall” viral antes de Inglaterra: “Era para chicanear a Liam Gallagher”

Joaquín Levinton contó que su versión viral de “Wonderwall” nació para alentar a la Selección argentina antes del partido contra Inglaterra y chicanear a Liam Gallagher

La música, el fútbol y las cábalas volvieron a mezclarse en una previa cargada de tensión y emoción. La versión de “Wonderwall” que Joaquín Levinton grabó para alentar a la Selección argentina antes del partido contra Inglaterra se transformó en un fenómeno viral y terminó incorporándose al ritual de miles de hinchas que buscaban una dosis extra de confianza antes del duelo.

En una charla con Infobae a la Tarde, el cantante de Turf repasó el detrás de escena de la canción que nació como una forma de acompañar al equipo y, al mismo tiempo, “chicanear” a Liam Gallagher, histórico líder de Oasis, luego de sus declaraciones sobre el fútbol inglés. “La camiseta ya no es una camiseta. Casi te digo que es parte de mi piel, se me ha pegado”, explicó Levinton al describir la manera en la que vive cada partido de la Selección.

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La charla, que contó con la participación de Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, giró alrededor del fenómeno que generó la adaptación del tema y de la superstición que rápidamente se instaló entre los hinchas. El propio Levinton reconoció que, antes del encuentro, sintió una presión inesperada por el rol que la canción podía ocupar: “Tenía un poco de miedo, no te voy a mentir, porque podía llegar a convertirme en mufa nacional si perdíamos, pero fui valiente en ese sentido”.

La adaptación de “Wonderwall” se volvió un fenómeno viral y sumó millones de reproducciones pocas horas después de que Levinton la publicara (Infobae en Vivo)

La idea surgió, según contó, como una mezcla de pasión futbolera y humor. “Quise simplemente alentar a la Selección argentina, cantar una canción también para chicanear, como ustedes dicen, un poquito a Liam Gallagher, para hacerlo en respuesta a que decía que no se iban a ganar”, relató.

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La repercusión superó rápidamente cualquier expectativa: “Hice la canción el lunes a la una de la mañana y, apenas la subí, empezó a hacer (tener repercusión). Voló y me levanté, ya tenía millones de reproducciones, estaba en todos los canales y el celular explotado de gente que quería hacer la entrevista”.

La cábala argentina detrás de “Wonderwall”

Con el correr de las horas, la canción dejó de ser solamente una versión musical y pasó a formar parte del universo de cábalas que acompañaron a los argentinos durante la jornada. Levinton admitió que entiende perfectamente esa lógica porque también la vive en primera persona: “El argentino es muy cabulero y muy supersticioso, así que por suerte ganamos”.

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El cantante contó que la expectativa por el partido llegó a tal punto que incluso tuvo dificultades para dormir. “Tenía una ansiedad que no podía dormir. Y tenía pesadillas como que me perdía el partido”, recordó. Para él, además, el duelo contra Inglaterra tenía un significado especial por la historia que rodea a ambos países: “Yo tenía, supongo que compartimos con muchos argentinos, la necesidad de ganarle a Inglaterra. Casi que no sé si también comparten, pero como más importante que la final era esto”.

Levinton admitió que sintió miedo de convertirse en “mufa nacional” si la Selección argentina perdía frente a Inglaterra (Infobae en Vivo)

Dentro de sus propios rituales, Levinton reveló que hasta su mascota forma parte del esquema de buena suerte. “Tengo la cábala del perro chino. Ella se llama Salsa. Es parte de la cábala, se pone siempre la camiseta. Tengo unas fotos bárbaras. Canta el himno”, contó entre risas.

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También describió las tradiciones que comparte con su grupo de amigos durante los partidos: “Nos juntamos siempre los mismos. Hay algunos que no se ponen remera, que es obligación que no se pongan, otros que es obligación que se pongan. Un montón de cosas, lo típico que hacemos todos”.

El recuerdo de Maradona y una victoria con sabor especial

El partido contra Inglaterra tuvo para Levinton una carga emocional vinculada directamente con el Mundial de México 1986 y la figura de Diego Maradona. “Lo viví como una de las mayores felicidades que recuerdo, un top five de felicidad de mi vida. Creo que nunca hubo un festejo tan grande en la Argentina como el del ‘86, hasta que la Selección ganó el Mundial de 2022”, afirmó.

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El cantante también recordó cómo siguió el encuentro, marcado por los nervios y la tensión. “Vi el partido con dos minutos de delay. Nos juntamos, hacemos asado antes y después vemos el partido. Íbamos perdiendo, era desesperante. Ya tenía todo contracturado el cuello, no podía más. En un momento se me durmieron las piernas”, relató.

Después del triunfo, la celebración fue inevitable. “Fue una jornada desgastante. Fuimos al Obelisco todos. Fue estresante y después, cuando termina, es un desahogo”, contó. Levinton, que además estuvo presente en otros partidos del Mundial, destacó la emoción que genera acompañar a la Selección: “Veía a los chicos llorando cuando estábamos afuera prácticamente. Sobre el final seguían llorando, pero habían cambiado de tristeza a alegría”.

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Levinton vinculó el partido contra Inglaterra con la carga histórica del Mundial de 1986 y con el recuerdo de Diego Maradona (REUTERS/Lee Smith)

Para evitar quedar demasiado expuesto durante los festejos, eligió un particular método: “Me puse un pasamontañas. Algunos me sacaban fotos igual, pero no importa. Lo importante era celebrar”.

Oasis, Liam Gallagher y la revancha simbólica

Aunque la canción nació como una referencia directa a Oasis, Levinton aclaró que su vínculo con la banda británica está lejos de ser una provocación. “Yo soy fan de Oasis, fui a verlos a Manchester y a River”, explicó. Sin embargo, reconoció que la elección de “Wonderwall” tenía un componente simbólico: “Era un poquito afanarle la canción, como robarle los trapos a los ingleses. Esa era la idea, robarle el trapo a los ingleses. Y de alguna manera sucedió, no sabés la repercusión que tuvo la canción”.

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Pensando en lo que viene, el cantante ya anticipó que la previa ante España tendrá otro condimento y hasta se animó a bromear con un posible destinatario para una nueva canción. “Creo que se lo dedicaría a Porro. Me parece que tiene todas para dedicárselo a Pedro Porro”, lanzó entre risas.

Antes de cerrar la entrevista, Levinton también habló del futuro de Turf y anunció la gira por los 30 años de la banda: “Vamos a estar tocando por todo el país. El 7 y 8 de agosto en Rosario y Córdoba, después en Auditorio Sur, Salta y Tucumán. Treinta años de Turf, qué numerazo”.

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