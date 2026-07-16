Crimen y Justicia

Investigan la muerte de una joven tras un presunto accidente con una copa de vidrio en La Rioja: hay dos detenidos

Ilda Goyochea, de 32 años, murió este jueves tras permanecer internada desde el fin de semana. La autopsia será clave para determinar qué ocurrió

Guardar
Google icon
Ilda Goyochea - La Rioja
Ilda Goyochea tenía 32 años

La muerte de Ilda Goyochea mantiene conmocionados a los vecinos del barrio Infantería II, en la capital riojana. La mujer, de 32 años, permaneció internada durante varios días en el Hospital Enrique Vera Barros luego de sufrir una grave lesión que, en un primer momento, fue atribuida a un accidente doméstico.

De acuerdo con el medio local Nueva Rioja, el hecho ocurrió el viernes pasado en el domicilio de Goyochea, donde la joven compartía una reunión con un hombre y una mujer. De acuerdo con esa primera reconstrucción, la mujer habría caído sobre una copa de vidrio que se rompió y le provocó un profundo corte en el cuello. Tras el episodio fue trasladada a una clínica privada y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada al Hospital Enrique Vera Barros, donde murió este jueves.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes judiciales, la causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la jueza Cecilia Córdoba, y en un primer momento se trabajó bajo la hipótesis de un accidente. Sin embargo, con el avance de las primeras actuaciones comenzaron a detectarse inconsistencias en los relatos de las dos personas que estaban con Goyochea al momento del hecho. Frente a esa situación, y antes del inicio de la feria judicial, la magistrada ordenó la detención preventiva de ambos.

Ilda Goyochea - La Rioja
Ilda se habría caído sobre una copa de vidrio que se rompió y le provocó un profundo corte en el cuello

Con el comienzo de la feria, el expediente pasó a manos de la jueza María Eugenia Torres, quien dispuso nuevas medidas para profundizar la investigación. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, ordenó la intervención de la División Homicidios de la Policía de La Rioja, el levantamiento de nuevas muestras y el secuestro de los teléfonos celulares de los dos detenidos para ser sometidos a pericias.

PUBLICIDAD

En declaraciones públicas, el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, explicó que la investigación apunta a reconstruir “el tiempo, modo y lugar” en que ocurrieron los hechos y determinar “con precisión la causa de la muerte y la circunstancia en la que se ocasionó”.

El funcionario también aclaró que los investigadores no descartan ninguna posibilidad. “La principal hipótesis primero fue la de un accidente, pero no nos quedamos solamente con esa hipótesis. Tratamos de analizar de manera muy minuciosa cada testimonio para confirmar si efectivamente fue un accidente o existe algún otro tipo de situación”, sumó.

En ese sentido, indicó que ya declararon las personas que asistieron a Goyochea en la clínica privada a la que fue trasladada inicialmente y que continúan incorporándose testimonios. Además, señaló que se están recopilando registros fílmicos de distintos lugares para reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho.

Ilda Goyochea - La Rioja
La familia de Ilda decidió donar sus órganos

Tras confirmarse el fallecimiento de la mujer, intervino el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para avanzar con el proceso de donación de órganos solicitado por su familia. Previamente, una médica forense había determinado que una eventual ablación no interfería con la investigación judicial, según explicaron fuentes judiciales a Infobae.

En paralelo, la Justicia también busca reconstruir cómo fue la atención médica que recibió Goyochea desde que ingresó al sistema de salud, una de las líneas de investigación mencionadas por Nueva Rioja.

La autopsia será ahora una de las medidas centrales de la causa. Junto con las pericias sobre los teléfonos secuestrados y el resto de las pruebas reunidas, los investigadores intentarán determinar si la lesión que sufrió Goyochea fue producto de un accidente, como sostuvieron inicialmente quienes estaban con ella, o si existió otra circunstancia que derivó en su muerte.

Temas Relacionados

La RiojaMuerteÚltimas NoticiasIlda Goyochea

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre Ríos: festejaba el triunfo de Argentina contra Inglaterra y terminó apuñalado tras cruzarse con el ex de su pareja

La víctima es un hombre de 38 años que sufrió una herida en el abdomen, fue operado y permanece internado

Entre Ríos: festejaba el triunfo de Argentina contra Inglaterra y terminó apuñalado tras cruzarse con el ex de su pareja

Murió la joven jugadora de vóley que estaba grave tras un brutal accidente entre un camión y un remis en la ruta 88

Ana Peralta Rondanina, adolescente de 15 años, falleció luego de pasar cuatro días internada en el HIGA de Mar del Plata. Un remisero perdió la vida al momento del siniestro que ocurrió el último domingo

Murió la joven jugadora de vóley que estaba grave tras un brutal accidente entre un camión y un remis en la ruta 88

“Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima”: condenaron a un anestesista por violencia tras el maltrato a una mujer en un parto

El médico cumplía funciones en el Hospital Durand. Deberá realizar un curso sobre violencia de género y tareas comunitarias

“Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima”: condenaron a un anestesista por violencia tras el maltrato a una mujer en un parto

Juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba: qué reveló la autopsia al cuerpo de la testigo clave hallada muerta

Se trata de Ariana Yael González, que vivía en la casa donde mataron a la víctima y fue pareja de uno de los principales acusados del hecho. Los mensajes que le envió a su familia antes de morir y cuál es la principal hipótesis

Juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba: qué reveló la autopsia al cuerpo de la testigo clave hallada muerta

Juicio por la muerte de Maradona: declaró el secretario de Diego, dijo que el Diez estaba “en caída libre” y complicó a Cosachov

Maximiliano Pomargo describió el deterioro que, según él, atravesaba el futbolista durante el mes previo a su deceso. En la misma audiencia, el psicólogo Carlos Díaz amplió su indagatoria y exhibió chats en los que Leopoldo Luque pedía echarlo

Juicio por la muerte de Maradona: declaró el secretario de Diego, dijo que el Diez estaba “en caída libre” y complicó a Cosachov

DEPORTES

La advertencia del presidente del Atlético Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez antes de la final del Mundial

La advertencia del presidente del Atlético Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez antes de la final del Mundial

Boca se medirá con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina en el debut de Arruabarrena: hora, TV y formaciones

Madonna sorprendió al rendirse ante La Scaloneta: viralizó un video de Argentina bailando su nuevo hit tras el pase a la final del Mundial

La filosa crítica de Liam Gallagher a Inglaterra tras la derrota en semifinales: por qué ganó Argentina

“¿Es Argentina un equipo violento?“: el controvertido informe de un medio francés tras la semifinal del Mundial ante Inglaterra

TELESHOW

Jimena Barón reveló la historia del particular amuleto que usa en cada partido de Argentina en el Mundial

Jimena Barón reveló la historia del particular amuleto que usa en cada partido de Argentina en el Mundial

Joaquín Levinton reveló la historia detrás de su “Wonderwall” viral antes de Inglaterra: “Era para chicanear a Liam Gallagher”

El elogio de Shakira a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la final: “Tener una mujer así a su lado le da fuerza”

Un festejo mundialista con susto en Gran Hermano: la reacción de los participantes tras el triunfo argentino

La emoción de Carolina Baldini tras la actuación de Giuliano Simeone ante inglaterra: “El corazón en cada pelota”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Israel llamó a la normalización con Arabia Saudita

El presidente de Israel llamó a la normalización con Arabia Saudita

El OIEA condenó la muerte de un ingeniero de la central nuclear de Zaporizhia tras un ataque con dron: “Es inaceptable”

Panamá implementará acuerdo sobre conservación y sostenibilidad de la biodiversidad marina

Parlamento nicaragüense ratifica un préstamo por 31.5 millones de dólares con el Fondo OPEP

Arrestaron a tres hombres buscados por la Justicia, uno cuando intentaba volar a Filadelfia desde República Dominicana