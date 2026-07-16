Investigan la muerte de una joven tras un presunto accidente con una copa de vidrio en La Rioja: hay dos detenidos

Ilda Goyochea tenía 32 años

La muerte de Ilda Goyochea mantiene conmocionados a los vecinos del barrio Infantería II, en la capital riojana. La mujer, de 32 años, permaneció internada durante varios días en el Hospital Enrique Vera Barros luego de sufrir una grave lesión que, en un primer momento, fue atribuida a un accidente doméstico.

De acuerdo con el medio local Nueva Rioja, el hecho ocurrió el viernes pasado en el domicilio de Goyochea, donde la joven compartía una reunión con un hombre y una mujer. De acuerdo con esa primera reconstrucción, la mujer habría caído sobre una copa de vidrio que se rompió y le provocó un profundo corte en el cuello. Tras el episodio fue trasladada a una clínica privada y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada al Hospital Enrique Vera Barros, donde murió este jueves.

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Según pudo saber Infobae a partir de fuentes judiciales, la causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la jueza Cecilia Córdoba, y en un primer momento se trabajó bajo la hipótesis de un accidente. Sin embargo, con el avance de las primeras actuaciones comenzaron a detectarse inconsistencias en los relatos de las dos personas que estaban con Goyochea al momento del hecho. Frente a esa situación, y antes del inicio de la feria judicial, la magistrada ordenó la detención preventiva de ambos.

Ilda se habría caído sobre una copa de vidrio que se rompió y le provocó un profundo corte en el cuello

Con el comienzo de la feria, el expediente pasó a manos de la jueza María Eugenia Torres, quien dispuso nuevas medidas para profundizar la investigación. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, ordenó la intervención de la División Homicidios de la Policía de La Rioja, el levantamiento de nuevas muestras y el secuestro de los teléfonos celulares de los dos detenidos para ser sometidos a pericias.

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En declaraciones públicas, el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, explicó que la investigación apunta a reconstruir “el tiempo, modo y lugar” en que ocurrieron los hechos y determinar “con precisión la causa de la muerte y la circunstancia en la que se ocasionó”.

El funcionario también aclaró que los investigadores no descartan ninguna posibilidad. “La principal hipótesis primero fue la de un accidente, pero no nos quedamos solamente con esa hipótesis. Tratamos de analizar de manera muy minuciosa cada testimonio para confirmar si efectivamente fue un accidente o existe algún otro tipo de situación”, sumó.

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En ese sentido, indicó que ya declararon las personas que asistieron a Goyochea en la clínica privada a la que fue trasladada inicialmente y que continúan incorporándose testimonios. Además, señaló que se están recopilando registros fílmicos de distintos lugares para reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho.

La familia de Ilda decidió donar sus órganos

Tras confirmarse el fallecimiento de la mujer, intervino el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para avanzar con el proceso de donación de órganos solicitado por su familia. Previamente, una médica forense había determinado que una eventual ablación no interfería con la investigación judicial, según explicaron fuentes judiciales a Infobae.

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En paralelo, la Justicia también busca reconstruir cómo fue la atención médica que recibió Goyochea desde que ingresó al sistema de salud, una de las líneas de investigación mencionadas por Nueva Rioja.

La autopsia será ahora una de las medidas centrales de la causa. Junto con las pericias sobre los teléfonos secuestrados y el resto de las pruebas reunidas, los investigadores intentarán determinar si la lesión que sufrió Goyochea fue producto de un accidente, como sostuvieron inicialmente quienes estaban con ella, o si existió otra circunstancia que derivó en su muerte.

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