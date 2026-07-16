El elogio de Shakira a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la final: “Tener una mujer así a su lado le da fuerza”

El mensaje de Shakira para Lionel Messi y su admiración por el rol de Antonela Roccuzzo

El pase de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, después de superar una etapa de grupos adversa y recibir múltiples críticas, generó una ola de repercusiones a nivel global. El pase del equipo dirigido por Lionel Scaloni para enfrentar a España no solo fue celebrado por los hinchas, sino también por figuras de distintos ámbitos, como la cantante colombiana Shakira.

Shakira, quien interpretó junto a Burna Boy “Dai Dai”, el himno oficial de la competencia, compartió en sus redes sociales un extenso mensaje dirigido a Lionel Messi. La artista, que mantiene una relación cercana con el futbolista desde los años en que estuvo en pareja con Gerard Piqué, excompañero de Messi en el Barcelona, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su admiración por el capitán argentino.

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“Lo que está haciendo Leo Messi va mucho más allá de lo extraordinario”, escribió Shakira en una historia de Instagram que acompañó con una imagen de Messi notablemente emocionado tras la victoria en semifinales. En su publicación, la cantante hizo referencia al cumpleaños número 39 del futbolista, que celebró durante la concentración con la Selección, y subrayó la vigencia y el liderazgo que exhibió en cada encuentro del torneo.

El posteo de Shakira dirigido a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La artista continuó: “Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía al tiempo y a todas las adversidades”. Con estas palabras, Shakira puso en relieve la capacidad de Messi para mantenerse en la élite a pesar de los cuestionamientos y las dificultades enfrentadas tanto en lo personal como en lo colectivo durante el Mundial.

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En otro fragmento de su mensaje, la colombiana hizo hincapié en la importancia de la fortaleza mental del futbolista y la presión constante a la que estuvo expuesto: “Demuestra que una persona no está definida por su edad ni por lo que dicen los demás”. De este modo, aludió a las críticas que recibió el seleccionado argentino y al debate en torno al rendimiento del equipo y las decisiones de su director técnico.

Shakira también dedicó un reconocimiento especial a Antonela Roccuzzo, pareja de Messi y madre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. “Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo”, expresó la cantante, destacando el papel de Antonela durante el certamen y el apoyo que brindó al capitán argentino en cada partido disputado en Estados Unidos.

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La respuesta de Antonela no tardó en llegar. Compartió el mensaje de Shakira en sus propias redes sociales y agradeció el gesto con un corazón blanco y una cara emocionada, reforzando el vínculo de respeto entre ambas.

Shakira celebró la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 y destaca el impacto global del logro

A lo largo del torneo, Shakira se mostró presente en varios partidos de la selección argentina, como el encuentro frente a Cabo Verde en Miami y el cruce ante Austria en Dallas. Tras la victoria frente al equipo austríaco, la cantante manifestó su orgullo por Messi con un mensaje público: “Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, por tu país y por todos los latinos!!”. Además, agregó: “Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos”.

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Finalmente, Shakira cerró su publicación con una frase dirigida directamente a Messi: “¡Sigue brillando!”.

El vínculo entre la artista y la familia Messi se mantiene intacto, a pesar de la separación de Shakira y Piqué, y volvió a quedar reflejado en el respaldo público durante la campaña mundialista del astro argentino.

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