Mundo

El presidente de Israel llamó a la normalización con Arabia Saudita

Isaac Herzog expresó su deseo de acercamiento en una entrevista con la cadena saudí Al Arabiya

Guardar
Google icon
El presidente israelí Isaac Herzog habla durante una ceremonia que conmemora el 50º aniversario de la Operación Entebbe en la Residencia Presidencial en Jerusalén, el 12 de julio de 2026 REUTERS/Ronen Zvulun
El presidente israelí Isaac Herzog habla durante una ceremonia que conmemora el 50º aniversario de la Operación Entebbe en la Residencia Presidencial en Jerusalén, el 12 de julio de 2026 REUTERS/Ronen Zvulun

El presidente de Israel, Isaac Herzog, abogó el jueves por un acuerdo de paz con Arabia Saudita en una entrevista emitida por la cadena estatal saudí Al Arabiya, en una aparición poco habitual que refleja el interés de ambas partes en el diálogo pero que contrasta con el punto muerto de las negociaciones de fondo.

La paz entre Israel y Arabia Saudita es mi sueño. Siento el mayor respeto por el príncipe heredero Mohamed bin Salman”, declaró Herzog desde Jerusalén, en referencia al líder de facto del reino. “Lo que más deseamos en Israel es ver un acercamiento entre ambos países”, añadió.

PUBLICIDAD

La entrevista tiene un valor simbólico considerable: Al Arabiya es el principal canal informativo del Estado saudí, y cualquier aparición de un dirigente israelí en sus pantallas implica una tolerancia tácita de Riad hacia el mensaje. Sin embargo, Herzog ocupa un cargo en gran medida ceremonial. El poder ejecutivo real lo concentra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, cuyo gobierno mantiene posiciones que hacen prácticamente inviable la condición central que Arabia Saudita ha impuesto: el avance hacia un Estado palestino independiente.

Arabia Saudita se había acercado a Israel en 2023 con conversaciones preliminares, pero retiró esos contactos tras el ataque de Hamas contra territorio israelí el 7 de octubre de ese año, que desencadenó la guerra en Gaza. Desde entonces, Riad ha reiterado que no reconocerá al Estado israelí sin un proceso creíble e irreversible hacia la independencia palestina. La guerra en el enclave sigue cobrando vidas: según el Ministerio de Salud de Gaza —cuyos datos son considerados fiables por la ONU—, más de 58.000 palestinos han muerto desde el inicio del conflicto.

PUBLICIDAD

Unos niños observan cómo los palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra una tienda de campaña en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 8 de julio de 2026 REUTERS/Haseeb Alwazeer
Unos niños observan cómo los palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra una tienda de campaña en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 8 de julio de 2026 REUTERS/Haseeb Alwazeer

El trasfondo de la entrevista es el de los Acuerdos de Abraham, el marco de normalización árabe-israelí impulsado en 2020 durante el primer mandato de Donald Trump. Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán normalizaron entonces sus relaciones con Israel. Arabia Saudita, custodio de La Meca y Medina y el país árabe de mayor peso geopolítico e islámico, nunca se incorporó. Su eventual adhesión ha sido descrita por funcionarios estadounidenses como la “joya de la corona” de la arquitectura regional que Washington aspira a consolidar.

La administración Trump ha presionado a Riad para que se sume. En mayo de 2026, tras una llamada del presidente en la que instó a varios países de la región a unirse “de inmediato” a los acuerdos, una fuente saudí reiteró que la condición innegociable es una “vía irreversible” hacia la independencia palestina. La posición del gabinete de Netanyahu es la contraria: el Knesset ha rechazado formalmente la solución de dos Estados y los socios de ultraderecha de la coalición se oponen a cualquier concesión en esa dirección.

El entorno interno saudí añade otro obstáculo. Una encuesta publicada en agosto de 2025 por el Washington Institute for Near East Policy reveló que el 99% de los ciudadanos saudíes considera la normalización con Israel un paso negativo, frente al 41% que en 2020 veía los Acuerdos de Abraham como un avance positivo. El propio Mohamed bin Salman reconoció ante congresistas estadounidenses en 2024 que sus gestiones al respecto habían puesto en riesgo su vida, y que cualquier acuerdo requería un respaldo interno que solo podía construirse sobre “un camino real” hacia el Estado palestino.

Las palabras de Herzog en Al Arabiya expresan una voluntad política que existe en el plano declarativo pero que choca con la aritmética de la coalición gobernante israelí. La distancia entre el deseo del presidente —figura que en Israel representa la unidad nacional más que el poder ejecutivo— y la capacidad real del gobierno para satisfacer las condiciones saudíes define el horizonte de una normalización que, por ahora, no tiene fecha.

Temas Relacionados

IsraelArabia SauditaMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El OIEA condenó la muerte de un ingeniero de la central nuclear de Zaporizhia tras un ataque con dron: “Es inaceptable”

El organismo nuclear de la ONU pidió máxima contención militar alrededor de las instalaciones atómicas y advirtió sobre los riesgos que persisten por la guerra

El OIEA condenó la muerte de un ingeniero de la central nuclear de Zaporizhia tras un ataque con dron: “Es inaceptable”

Siria incautó en la frontera con Irak un cargamento de armas destinado a Hezbollah en Líbano

El vehículo, un camión cisterna, llevaba material militar oculto en su interior y tenía como destino la ciudad portuaria de Baniyas

Siria incautó en la frontera con Irak un cargamento de armas destinado a Hezbollah en Líbano

Estados Unidos autorizó una venta de armas de 1.960 millones de dólares a Arabia Saudita mientras se rompe la tregua con los hutíes

La aprobación de 20.000 cohetes de precisión guiados por láser llega tres días después del primer ataque hutí sobre suelo saudí en cuatro años, en una escalada que arrastra a la región hacia una nueva confrontación con Irán

Estados Unidos autorizó una venta de armas de 1.960 millones de dólares a Arabia Saudita mientras se rompe la tregua con los hutíes

Las acciones de semiconductores arrastraron a la baja a Wall Street y a los mercados globales

Los descensos de Nvidia, Micron y otras firmas del sector tecnológico presionaron a los índices pese a reportes económicos en general favorables y a un inicio sólido de la temporada de resultados del segundo trimestre

Las acciones de semiconductores arrastraron a la baja a Wall Street y a los mercados globales

El precio del petróleo Brent caýó luego de tres sesiones al alza

La cotización del referente del mar del Norte retrocedió un 0,85% y el WTI bajó un 0,82% a USD 78,95, mientras el mercado sigue atento a la escalada entre Washington y Teherán

El precio del petróleo Brent caýó luego de tres sesiones al alza
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Causa en Común documenta 658 casos de asesinatos con mutilación tan solo en la primera mitad de 2026

Causa en Común documenta 658 casos de asesinatos con mutilación tan solo en la primera mitad de 2026

Dos mexicanos entre los mejores 50 futbolistas del mundo según el New York Times tras el Mundial 2026

Gobierno Trump incluyó al Clan del Golfo en la lista de 20 organizaciones terroristas “peligrosas”

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de julio? Se reportan atrasos en Línea A

Investigan la muerte de una joven tras un presunto accidente con una copa de vidrio en La Rioja: hay dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA

Panamá implementará acuerdo sobre conservación y sostenibilidad de la biodiversidad marina

Panamá implementará acuerdo sobre conservación y sostenibilidad de la biodiversidad marina

Parlamento nicaragüense ratifica un préstamo por 31.5 millones de dólares con el Fondo OPEP

Arrestaron a tres hombres buscados por la Justicia, uno cuando intentaba volar a Filadelfia desde República Dominicana

El Gobierno de Guatemala reporta avances de digitalización en transportes e intendencia de telecomunicaciones

La directora costarricense Hilda Hidalgo prepara su tercer largometraje de ficción

ENTRETENIMIENTO

“Broadway es más que una calle, es una idea y está en peligro”, afirmó Andrew Lloyd Webber tras el anuncio del cierre anticipado de Cats

“Broadway es más que una calle, es una idea y está en peligro”, afirmó Andrew Lloyd Webber tras el anuncio del cierre anticipado de Cats

La advertencia de Andy Serkis sobre The Hunt for Gollum: “No haré una versión políticamente correcta”

Youtuber elimina video tras recibir críticas por pedir comida más de 20 veces durante un vuelo

El brutal ataque de un tiburón que casi le cuesta el brazo: así fue la lucha por sobrevivir de Helen Fairlamb

Ian Somerhalder y el verdadero detonante tras su salida de Hollywood: “Decidí terrminar con eso”