Jimena Barón reveló la historia del particular amuleto que usa en cada partido de Argentina en el Mundial

Jimena Barón reveló en Instagram que el peluche de Jesús que lleva al Mundial 2026 se convirtió en un amuleto en los partidos de la Selección Argentina

Tras la emoción del triunfo 2 a 1 ante Inglaterra, Jimena Barón mostró el particular amuleto que llevan en la mochila a cada partido de la Selección Argentina. Según contó la cantante en sus redes sociales, lo saca en los momentos de mayor tensión. Así, sus seguidores empezaron a reclamar su aparición como si fuera un jugador más del equipo de Lionel Scaloni. Después de semanas de preguntas, la actriz y cantante reveló en sus stories de Instagram su origen y el motivo por el que nunca se separa de él.

La historia detrás del objeto es personal y tiene un vínculo directo con su familia. “Este Jesús me lo regaló el cura que bautizó a Arturo. Me acompañó y acompaña en momentos muy importantes”, escribió Barón junto a una foto del peluche, tomada desde lo que parece ser el interior de un avión. La frase despejó la curiosidad de quienes, durante semanas, habían visto aparecer el muñeco en las tribunas sin conocer su historia.

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El peluche de Jesús fue un regalo del cura que bautizó a Arturo y, según Jimena Barón, la acompaña en momentos importantes de su vida

Pero el amuleto tiene un segundo uso que va más allá del fútbol. Barón también confesó que lo lleva consigo en cada vuelo, sin excepción, porque los viajes en avión le generan una angustia que el tiempo no logró atenuar. “Además no me gusta volar, a pesar de viajar mucho, si hay turbulencia la paso muy mal, por eso lo llevo siempre conmigo”, escribió. El dato sorprendió a sus seguidores, que no asociaban el objeto únicamente con las cábalas futboleras sino con algo mucho más cotidiano y profundo en la vida de la artista.

El fenómeno en torno al peluche fue creciendo partido a partido. Desde el inicio del torneo, Barón viajó a Estados Unidos junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos Arturo y Morrison para seguir de cerca la campaña de la Selección. A través de sus historias de Instagram compartió imágenes desde los estadios, festejos y momentos de tensión, y en cada una de esas publicaciones el pequeño Jesús aparecía en algún rincón del encuadre. Los usuarios no tardaron en notarlo.

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Jimena Barón contó que lleva el peluche de Jesús en cada vuelo porque sufre angustia cuando viaja en avión y la turbulencia la afecta

Con el correr de los encuentros, el muñeco adquirió vida propia dentro de la comunidad de seguidores de Barón. En los partidos más complicados, cuando Argentina quedaba en desventaja o el resultado no llegaba, los mensajes se multiplicaban con una misma instrucción: “¡Sacá a Jesús!”. La escena se repitió tantas veces que, antes de la semifinal contra Inglaterra, las redes ya daban por sentado que el peluche iba a estar presente en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La artista tomó con humor el fenómeno y fue compartiendo algunos de esos mensajes en sus historias. “Por supuesto, que juegue Argentina es importantísimo, por ende Jesús terminó viendo todos los partidos y si Dios quiere ahí estaremos en la final”, escribió tras la clasificación de la Selección al partido definitivo del torneo. La frase confirmó lo que sus seguidores ya esperaban: el amuleto estará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo.

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Los seguidores de Jimena Barón instalaron en redes el pedido de “sacá a Jesús” cuando Argentina atravesaba momentos de tensión en sus partidos

La presencia de Barón en el Mundial también tuvo su propio capítulo familiar antes de arrancar. Morrison, el hijo mayor de la cantante. no viajó desde el inicio del torneo. La razón no tenía que ver con ningún conflicto: el adolescente, de 12 años, estaba en pleno proceso de ingreso al secundario y no podía ausentarse. “Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces ya no es un nenito que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso”, explicó Barón en un video que publicó para despejar las dudas de quienes preguntaban por su ausencia.

La cantante también aclaró que Morrison cursaba un día a la semana en el secundario y que eso implicaba responsabilidades que no podía ignorar. “Ya no es un viva la pepa”, dijo, aunque luego relativizó la situación con humor: “Igual sí es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa su vida”. El adolescente tenía previsto sumarse al viaje familiar una vez que rindiera un examen programado para el 1° de julio, y así lo hizo. La familia quedó reunida en Estados Unidos para acompañar a la Selección en la recta final del torneo.

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