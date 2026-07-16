México

Condenan a 100 años de prisión a cuatro secuestradores capturados tras tiroteo con policías en Amanalco

La captura ocurrió después de que agentes estatales fueron atacados a balazos, siguieron a los agresores hasta un predio y liberaron ahí a un hombre y una mujer privados de libertad

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Condenan a 100 años de prisión a cuatro secuestradores capturados tras tiroteo con policías en Amanalco. Crédito: FGJEM
Condenan a 100 años de prisión a cuatro secuestradores capturados tras tiroteo con policías en Amanalco. Crédito: FGJEM

Un juez del Estado de México condenó a 100 años de prisión a cuatro personas halladas responsables del secuestro de un hombre y una mujer en el municipio de Amanalco, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su participación en el delito ante el órgano jurisdiccional con sede en Tenango del Valle.

Los sentenciados son Charlie García Acevedo, Teresa del Carmen Montero Tapia, Natalia Martínez Santana y Pascual Martínez Vera. Cada uno recibirá la pena de forma individual, además de la cancelación de sus derechos civiles y políticos. La condena se suma a una serie de sentencias de alto impacto que la FGJEM ha obtenido en los últimos meses contra grupos dedicados al secuestro en la entidad.

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Persecución, enfrentamiento y captura en Amanalco

Los hechos que derivaron en la detención de los cuatro sentenciados ocurrieron en octubre de 2024, en calles del municipio de Amanalco. En ese momento, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizaban labores de vigilancia cuando un sujeto que circulaba en motocicleta les disparó.

Dos policías estatales de espalda con chalecos y gorras, junto a una camioneta policial, observan a un motociclista que se aleja por una carretera.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizaban labores de vigilancia cuando un sujeto que circulaba en motocicleta les disparó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes iniciaron una persecución que culminó en un inmueble ubicado en el mismo municipio. Al llegar al lugar, varios individuos que se encontraban en el interior del predio abrieron fuego contra los policías.

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Los elementos, en uso legítimo de la fuerza, repelieron la agresión y lograron someter y detener a García Acevedo, Montero Tapia, Martínez Santana y Martínez Vera.

Dos víctimas rescatadas en el interior del inmueble

Al asegurar el predio, los agentes hallaron en su interior a una mujer y un hombre privados de la libertad. De inmediato procedieron a su liberación.

Posteriormente, ambas víctimas identificaron a los cuatro detenidos como sus captores, dato que resultó determinante para la integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de la FGJEM.

Dos agentes de policía uniformados retiran ataduras y vendajes a un hombre y una mujer, quienes tienen las manos atadas. Fondo de pared de ladrillos.
Al asegurar el predio, los agentes hallaron en su interior a una mujer y un hombre privados de la libertad. De inmediato procedieron a su liberación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el aseguramiento del inmueble, las autoridades decomisaron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, aparatos de radiocomunicación, narcóticos y vehículos. El hallazgo de ese arsenal reforzó la hipótesis de que los cuatro imputados operaban de forma organizada.

Internos en Tenango del Valle desde su detención

Tras ser capturados, García Acevedo, Montero Tapia, Martínez Santana y Martínez Vera fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde permanecieron a disposición del juez durante todo el proceso legal.

La FGJEM presentó ante el órgano jurisdiccional las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad de los cuatro imputados en el delito de secuestro en agravio de dos personas. El juez valoró el material probatorio y determinó la sentencia condenatoria.

100 años de prisión y pérdida de derechos civiles para cada sentenciado

El fallo judicial estableció 100 años de prisión para cada uno de los cuatro responsables, pena que se aplica de forma individual. El juez dispuso también la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo periodo, una medida contemplada en la legislación para delitos de esta naturaleza.

La condena se enmarca en el delito de secuestro previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establece penas elevadas cuando el ilícito se comete contra más de una víctima y con uso de armas.

Contexto: ofensiva judicial de la FGJEM contra el secuestro

La sentencia en el caso de Amanalco se produce en un periodo de actividad judicial sostenida de la fiscalía mexiquense en materia de secuestro. El 8 de julio de 2026, un juez condenó a seis integrantes de la célula “Los Jockes”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a 150 años de prisión cada uno por el secuestro exprés de dos mujeres ocurrido en Toluca en octubre de 2025.

Dos días después, el 10 de julio, otro tribunal sentenció a seis miembros de la célula CJNG “Delta 4” a 60 años de cárcel por un secuestro exprés cometido contra un motociclista en la misma ciudad. En ese mismo mes, la FGJEM obtuvo también una condena de 108 años y nueve meses para cuatro personas responsables del homicidio de tres policías municipales en Malinalco.

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