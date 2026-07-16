Panamá implementará acuerdo sobre conservación y sostenibilidad de la biodiversidad marina

Acuerdo busca establecer áreas marinas protegidas y otros mecanismos de ordenamiento en zonas de alta mar. (Cortesía)

Panamá se prepara para la implementación del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés).

El acuerdo fue adoptado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y su puesta en marcha responde a la voluntad del país de proteger los océanos y fortalecer la gobernanza internacional de la alta mar.

Se explicó que el proceso reunirá a instituciones nacionales, comunidades, pueblos indígenas, sector privado, academia y sociedad civil para construir una hoja de ruta común que garantice el aprovechamiento responsable de los recursos marinos para las generaciones presentes y futuras, en línea con la visión del país de impulsar una economía azul sostenible.

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La iniciativa cuenta con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) como agencia implementadora a nivel regional y con la Fundación MarViva como socio local para su ejecución en el país.

El Pnuma destacó que la participación de Panamá en esta iniciativa demuestra el liderazgo que ejerce el país en materia de conservación marina. Además, señaló que las actividades habilitantes permitirán fortalecer las capacidades nacionales, ampliar la cooperación regional y generar las condiciones necesarias para una implementación efectiva del Acuerdo BBNJ en beneficio de la biodiversidad marina global.

Se insiste en la cooperación internacional, el intercambio de información y la asistencia técnica y financiera entre los países. (MiAmbiente)

Katherine Arroyo, directora ejecutiva de la Fundación MarViva, indicó que formar parte de este proceso como socio local reafirma el compromiso de la organización con una gestión responsable de los océanos.

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Agregó que esta iniciativa contribuirá a fortalecer la preparación de Panamá en materia de gobernanza oceánica, investigación, desarrollo de marcos legales y coordinación interinstitucional e intersectorial, además de respaldar a los actores involucrados en la toma de decisiones sobre la planificación y el ordenamiento de las actividades en alta mar y la distribución justa y equitativa de sus beneficios.

Al ser Panamá una nación marítima y puente de biodiversidad entre dos océanos, se convirtió en el decimocuarto Estado del mundo en ratificar el Acuerdo BBNJ, mediante la Ley N.° 442 de 30 de septiembre de 2024.

El tratado entró oficialmente en vigor el 17 de enero de 2026, tras alcanzar el mínimo de 60 ratificaciones requerido. A la fecha, más de 90 países han ratificado este instrumento internacional.

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El Acuerdo BBNJ representa un hito para la gobernanza internacional de los océanos, ya que cerca de dos terceras partes de la superficie marina se encuentran fuera de la jurisdicción nacional de los Estados y solo una pequeña proporción de estas áreas cuenta con protección efectiva.

Se evaluarán los impactos ambientales de actividades, obras y proyectos que puedan afectar la biodiversidad marina. (Cortesía)

Estos espacios albergan una extraordinaria biodiversidad, gran parte aún por descubrir, cuyos ecosistemas enfrentan crecientes amenazas derivadas de las actividades humanas y del cambio climático.

Entre los principales temas que aborda el Acuerdo BBNJ se encuentran el acceso a los recursos genéticos marinos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización; la cooperación internacional, el intercambio de información y la asistencia técnica y financiera entre los países.

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De igual manera, trata temas como la transferencia de tecnología marina y la formación de capacidades; el establecimiento de áreas marinas protegidas y otros mecanismos de ordenamiento en zonas de alta mar; así como la evaluación de los impactos ambientales de actividades, obras y proyectos que puedan afectar la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.

El proyecto también aportará a la formulación de recomendaciones y propuestas para actualizar el marco normativo e institucional del país de cara a la implementación del Acuerdo, incorporando una perspectiva de género y promoviendo una gestión sostenible de los océanos.

Asimismo, las actividades respaldarán la ampliación de las competencias técnicas de las entidades públicas vinculadas al medio marino, un paso que contribuirá a mantener la participación activa de Panamá en los espacios regionales e internacionales, de cara a la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo BBNJ, prevista para 2027.

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