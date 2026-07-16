Andrés Forero negó un trato con el Pacto Histórico tras los señalamientos de Rodrigo Lara Restrepo: “Sin engaños, ministro”

Andrés Forero rechazó las palabras del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, con respecto a la intención del Centro Democrático con la Presidencia del Senado - crédito @rodrigolararestrepo/Instagram - @CamaraColombia/X

El representante a la Cámara y senador electo por el Centro Democrático Andrés Forero desmintió que su colectividad esté construyendo una alianza con el Pacto Histórico para definir la Presidencia del Senado el 20 de julio de 2026.

La aclaración se produjo como respuesta directa a las declaraciones del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, que sugirió que la decisión del uribismo de mantener la candidatura de Honorio Henríquez y buscar una votación en plenaria implicaría un acuerdo con los sectores de izquierda.

La controversia se originó en medio de la disputa por el control del Congreso de la República, la cual enfrenta al senador Alfredo Deluque, del partido de la U, y a Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

PUBLICIDAD

Mientras que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitó a las bancadas respaldar la postulación de Deluque para garantizar la gobernabilidad en el primer año legislativo, el uribismo insiste en someter la decisión al voto directo en la plenaria del Senado.

La disputa por la primera presidencia del Senado en el periodo 2026 - 2030 tiene como protagonistas a Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante los señalamientos de Lara Restrepo sobre un supuesto acercamiento con la izquierda para derrotar a Deluque, Andrés Forero utilizó su cuenta en la red social X para rechazar esa afirmación.

El legislador del Centro Democrático redirigió el origen de los acercamientos políticos hacia la candidatura rival, al publicar: “Sin engaños, ministro @Rodrigo_Lara_. Es de público conocimiento que el que llamó a Marta Peralta a pedir los votos del @PactoCol fue el senador Deluque, no nosotros (sic)”.

PUBLICIDAD

Con esta declaración, el congresista retomó la advertencia que había hecho el expresidente Álvaro Uribe, líder de su partido, sobre el encuentro entre la senadora del Pacto Histórico y el dirigente del Partido de la U.

La crítica apunta a que, de alguna manera, esa reunión podría interpretarse como un intento de pasar por alto la discusión sobre quién debería asumir el liderazgo de la corporación, pese a que ambos sectores hacen parte del oficialismo y que Deluque es considerado cercano al presidente electo.

Andrés Forero rechazó las versiones que relacionaban al uribismo con una posible estrategia conjunta con sectores de izquierda para definir la mesa directiva del Senado - crédito @AForeroM/X

Las declaraciones de Rodrigo Lara Restrepo que encendieron el debate

La reacción del senador electo Forero se dio después de que el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, hablara ante los medios de comunicación sobre la necesidad de consolidar mayorías estables para el inicio de la administración de Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Lara Restrepo instó a los partidos de la coalición mayoritaria a lograr un consenso y cuestionó la posibilidad de que el Centro Democrático mantenga su postulación hasta el día de la elección formal; expuso su visión sobre el riesgo de ir a una votación abierta en la plenaria, al relacionar esa estrategia con un eventual beneficio para el actual gobierno nacional:

“Nosotros básicamente invitamos al Congreso a que se ponga de acuerdo. El nombre del doctor Alfredo Deluque nos gusta y nos encantaría, básicamente, que todos aquellos que quieran acompañar este proyecto de Abelardo de la Espriella nos ayuden en la tarea", señaló el líder.

PUBLICIDAD

Rodrigo Lara Restrepo sostuvo que una elección abierta podría terminar beneficiando al actual gobierno y permitir que el Pacto Histórico tenga influencia en la definición de la Presidencia del Senado - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook

Además, Rodrigo Lara Restrepo señaló que: “En segundo lugar, yo francamente no creo, me resisto a pensar que sea cierta la versión en el sentido de que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio. Yo no me atrevo a pensar eso, porque eso implica, inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico”.

Lara agregó en su intervención que la falta de acuerdos previos podría terminar dándole al partido del presidente Gustavo Petro el poder de definir la directiva del Congreso, una situación que, a su juicio, buscaría entorpecer la agenda legislativa del gobierno entrante.

PUBLICIDAD

Mientras avanza esta disputa desde el mismo oficialismo, la discusión sobre la Presidencia del Senado continuará abierta hasta el próximo 20 de julio de 2026, fecha en la cual los 108 senadores definirán en la plenaria si acogen la petición del presidente electo de respaldar a Alfredo Deluque o si se genera una votación abierta promovida por el Centro Democrático con la candidatura de Honorio Henríquez.