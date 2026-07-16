Vista aumentó 32% su producción, bajó el costo de extracción de petróleo e incrementó sus exportaciones

Vista Energy consolidó su presencia en Vaca Muerta tras la incorporación de los activos adquiridos a Equinor. (Vista Energy)

Vista Energy difundió los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, un período marcado por la finalización de la compra de los activos de Equinor en Vaca Muerta. Según informó la empresa, la incorporación de estos activos, sumada al crecimiento orgánico de sus operaciones, impulsó tanto la producción como los ingresos del período comprendido entre abril y junio.

Esta combinación de factores, explicaron desde la empresa que fundó y preside Miguel Galuccio, consolidó a la compañía como la principal productor independiente de petróleo y el máximo exportador de crudo del país.

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La producción total de la compañía alcanzó los 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) durante el trimestre, lo que representa un incremento del 32% respecto del mismo período de 2025. Este crecimiento estuvo impulsado por el desarrollo de los activos de Vista en Vaca Muerta y por la consolidación de los activos adquiridos a Equinor a partir de mayo.

Costos y exportaciones

El costo de extracción, conocido como lifting cost, se ubicó en 4,5 dólares por barril equivalente de petróleo, un 4% menor en comparación con el segundo trimestre de 2025. La reducción de este indicador se dio en paralelo al aumento de la escala productiva de la compañía.

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La compañía conducida por Miguel Galuccio conectó 27 pozos nuevos durante el trimestre, en el marco de su plan de inversiones en perforación y completación

En materia de exportaciones, Vista reportó un incremento del 54% interanual, con un volumen de 8,6 millones de barriles de petróleo exportados durante el trimestre. Ese volumen representó el 72% del total de las ventas de petróleo de la compañía en el período.

“Desde la adquisición de los activos de Petronas en abril de 2025, Vista se mantiene como el mayor exportador de crudo del país”, aseguraron desde la compañía.

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Qué muestran los números

Los ingresos totales de la compañía fueron de 1.150 millones de dólares, un 89% más que los registrados en el segundo trimestre de 2025. Según el comunicado, esta suba fue impulsada por el incremento en la producción de hidrocarburos y por el aumento en los precios internacionales.

El Ebitda ajustado del trimestre fue de 805 millones de dólares, con un incremento interanual del 99 por ciento. Por su parte, la utilidad neta alcanzó los 322 millones de dólares, un 37% superior a la del segundo trimestre de 2025 y un 199% por encima de la registrada en el trimestre anterior.

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Por otro lado, la empresa informó que “las inversiones de la compañía totalizaron 467 millones de dólares durante el segundo trimestre del año, destinados principalmente al avance de la actividad de perforación y a la completación de nuevos pozos". En ese período, Vista conectó 27 pozos nuevos.

La producción de petróleo de la compañía alcanzó los 135.000 barriles por día durante el segundo trimestre. (Associated Press)

En tanto, el flujo de caja libre, sin contar el pago correspondiente a la adquisición de los activos de Equinor, fue de 491 millones de dólares. Según explicó la compañía, este resultado estuvo impulsado por una mayor generación de Ebitda ajustado y por una mejora en el capital de trabajo.

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En lo que respecta al endeudamiento, al cierre del trimestre el ratio de apalancamiento neto de Vista fue de 1,41 veces el Ebitda ajustado. Sobre una base proforma, es decir, incorporando los últimos doce meses de resultados de los activos adquiridos, ese ratio se ubicó en 1,25 veces el Ebitda ajustado.

La estrategia de expansión

En mayo, cuando Vista anunció la adquisición de la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, la compañía había estimado que esa operación le permitiría incorporar 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente y elevar su producción total a más de 160.000 boe/d. El resultado del segundo trimestre, con una producción de 156.000 boe/d, se ubicó por debajo de esa proyección, aunque continuó representando un salto significativo respecto del año anterior.

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En esa misma presentación, Vista había anunciado un plan de inversiones de 1.800 millones de dólares para 2026, un 12,5% más que el monto previsto en noviembre de 2025, y una proyección de Ebitda ajustado de 3.000 millones de dólares para el año, un 58% por encima de la estimación anterior de 1.900 millones de dólares. La empresa fijó como objetivo alcanzar una producción de 208.000 boe/d para 2028 y proyectó inversiones por 5.600 millones de dólares entre 2026 y 2028.