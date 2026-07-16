Sociedad

Desplegaron un amplio operativo en la Patagonia para despejar las rutas ante las alertas por fuertes nevadas

El Plan Integral de Mantenimiento Invernal abarca más de 7 mil kilómetros de rutas que pasan por al menos seis provincias. También aplica para liberar los pasos fronterizos en la zona de la Cordillera de los Andes

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El Plan Integral de Mantenimiento Invernal abarca más de 7 mil kilómetros de rutas que pasan por al menos seis provincias

En medio de una amplia alerta por fuertes nevadas que rige especialmente para la zona sur del país, desde Vialidad Nacional desplegaron un amplio operativo para liberar las rutas nacionales y permitir la circulación. Se espera que haya trabajos en al menos seis provincias y se llevarán a cabo tareas en los complejos fronterizos de la Cordillera de los Andes ante las complicaciones por la nieve.

Todo se lleva a cabo en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026 que más de 7.800 kilómetros de rutas que se ven afectadas por las nevadas. Se trabaja especialmente en las provincias de Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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El operativo cuenta con más de 450 agentes viales especializados y unos 350 equipos propios distribuidos en puntos estratégicos a lo largo de toda la red de rutas nacionales afectadas. El despliegue responde a un escenario meteorológico que se extenderá desde el miércoles 15 hasta el lunes 20 de julio, con el ingreso de sucesivos sistemas frontales desde el océano Pacífico Sur hacia el norte de la Patagonia y la franja central del país.

Según el pronóstico oficial, sobre las zonas cordilleranas de Neuquén, Mendoza y San Juan se prevén nevadas persistentes acompañadas de viento blanco, con los fenómenos más intensos esperados entre el viernes 17 y el sábado 18. Los montos totales de nieve acumulada se ubicarían entre 1,50 y 2,50 metros, pudiendo alcanzar los 3 metros en las cotas más elevadas de la cordillera de Mendoza y el sur de San Juan. Desde el jueves 16 también se esperan vientos intensos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 80 km/h y ráfagas de entre 80 y 160 km/h en las cordilleras del noroeste argentino. Además, se prevé la ocurrencia de viento Zonda sobre la precordillera de San Juan y Mendoza, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h durante las tardes y noches entre el jueves 16 y el lunes 20.

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En Mendoza, la cobertura supera los 1.001 kilómetros de las rutas nacionales 7, 145, 143, 144 y 40, junto con los pasos internacionales Pehuenche y Cristo Redentor, este último con cuatro campamentos destinados al resguardo de equipos y plantas de solución salina. En Chubut, el operativo cubre más de 1.500 kilómetros de las rutas nacionales 3, 26, 25, 259 y 40, con plantas de solución salina en Comodoro Rivadavia, Río Mayo, Gobernador Costa, Tecka, La Cancha y El Molle.

Vialidad Nacional - Operativo nevadas
Desde Vialidad Nacional desplegaron un operativo para despejar la nieve de las rutas de la Patagonia

En Neuquén, el plan abarca más de 1.270 kilómetros de las rutas nacionales 40, 231, 237, 234 y 242, además del acceso a los pasos internacionales Cardenal Samoré y Pino Hachado, con monitoreo meteorológico continuo y asistencia a los usuarios mediante partes de difusión y recomendaciones de viaje. Mientras que en Río Negro, se mantienen guardias permanentes de 24 horas en el tramo El Bolsón–Villa Mascardi de la RN 40, con despeje de nieve en Veranada, Cañadón de la Mosca y El Foyel, aplicación preventiva de solución salina y riego continuo en Bariloche–Dina Huapi. El operativo en esa provincia demanda unas 500 toneladas de sal.

En Santa Cruz se atienden más de 2.550 kilómetros a través de cuatro puestos: tres sobre la RN 3 —en Cañadón de las Vacas, Güer Aike y Luis Trovato— y uno sobre la RN 40, en Bella Vista. En Tierra del Fuego, las tareas preventivas y de despeje de nieve ya se realizaron en 800 kilómetros de la traza principal y 400 kilómetros de trazas secundarias, con distribución de sal en 3.800 kilómetros, riego de salmuera en 3.200 kilómetros y más de 600 toneladas de sal utilizadas hasta la fecha. El personal del distrito intervino además en el auxilio de vehículos varados, el retiro de derrumbes en zonas críticas de montaña y la limpieza de alcantarillas y cunetas.

En forma paralela al operativo vial, este miércoles 16 de julio a las 13:26 el Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional informó el inicio de un operativo de evacuación de tres ciudadanos argentinos desde el kilómetro 1235 de la Ruta Nacional 7, en el sector conocido como grupo “Las Cuevas”, hacia la localidad de Uspallata. La medida fue adoptada como precaución ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto para las próximas horas en la zona de alta montaña, donde la nieve intensa comprometía la seguridad de los ocupantes. El traslado quedó coordinado por efectivos de la Sección Punta de Vacas del mismo escuadrón.

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