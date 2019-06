Sin embargo, no en todo el país se consume lo mismo, ya que aclara, por ejemplo, que "en Córdoba hice toda mi carrera y allá la gente consume mucho los tiraditos, ceviche y lo que venden muchísimo hoy en día son los gohan, esos bowls con base de arroz shari (el del sushi) y de cubierta salmón, palta, queso, langostino frito, etc. Allá no vi mucho consumo de sashimi, en Buenos Aires veo que a la gente le gusta y creo que es porque acá estamos más cerca del mar, la pesca es más fresca que si estás en una provincia mediterránea, acá se puede conseguir mero, lenguado, lisa, pescados muy ricos para sashimi".