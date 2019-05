-Lo particular de este ranking es que no te avisan cuándo vienen, ni quién viene por lo tanto no sé que probaron. Lo que sí puedo decir es que lo que más le gusta a la gente es "La Bleu", que tiene roquefort, cebolla caramelizada, hongos portobello, tomate seco y rúcula. Otra es "La Mexican" que es mucho más picante, con jalapeños, guacamole y una salsa picante y ahora hace una semana salimos con una nueva opción con una salsa con whiskey que se llama"La Wishkey".