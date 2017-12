Fue portada de todas las revistas del corazón cuando se declaró públicamente gay el 4 de noviembre de 2006, a través de la famosa revista People, en donde afirmó: "La mirada pública siempre fue amable conmigo y, hasta hace poco, he sido capaz de vivir una vida bastante normal. Ahora parece que hay especulación e interés sobre mi vida privada y relaciones. Me alegra disipar cualquier rumor o malentendido y estoy ciertamente orgulloso de decir que soy un hombre gay satisfecho con mi situación y viviendo una vida plena, y me siento aún más afortunado por trabajar con gente maravillosa en la profesión que amo".