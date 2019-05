"Yo tuve la suerte de entrevistar a Kevin Spacey cuando iban a estrenar la segunda temporada de House of Cards. Allí, contó que Netflix realizó un análisis muy minucioso de big data para predecir si la serie iba a ser un éxito o no. Esto fue posible ya que todos los que usamos Netflix dejamos datos de lo que allí consumimos. Entregamos datos permanentemente sobre nuestras preferencias. Si me gustan más las series que las películas. Los dramas, que las comedias, etc. Y así casi en infinito. En el entrecruzamiento de datos se generan múltiples datos e información de usuarios", precisó el experto en tecnologías.