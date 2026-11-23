Clima hoy lunes 23 de noviembre: lluvias intensas y frío extremo en México

Un termómetro cubierto de escarcha sobre el mapa de México ilustra la presencia de bajas temperaturas y frentes fríos en el territorio.

El frente frío número 8 provocará este lunes 23 de noviembre lluvias de hasta 150 milímetros en Veracruz, un evento de “Norte” con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y un marcado descenso de temperaturas en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema avanza sobre el golfo de México y su interacción con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical genera el escenario de lluvias intensas en el noreste, oriente y sureste del país, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El norte y centro de Veracruz acumulan entre 75 y 150 milímetros de precipitación, catalogados como “puntuales intensos” por el SMN. El sureste de Tamaulipas presenta un patrón similar en esa franja de acumulado.

San Luis Potosí (este), Puebla (norte y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur) registran lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros. En Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Oaxaca (norte y este), Campeche (suroeste) y Yucatán (este) se esperan acumulados de 25 a 50 milímetros.

Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero presentan intervalos de chubascos. Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos registran lluvias aisladas.

El fenómeno conocido como evento de “Norte” golpea durante el lunes Tamaulipas y Veracruz con vientos de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Durante la noche, estas condiciones se extienden hacia el istmo y el golfo de Tehuantepec.

El oleaje alcanza entre 2.0 y 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California, así como en las costas de Jalisco, Colima, Tamaulipas y el norte de Veracruz.

La masa de aire ártico asociada al frente frío 8 mantiene heladas severas en zonas serranas del norte mexicano, con mínimas de hasta -10 grados Celsius. El descenso de temperaturas se extiende al noreste, oriente, centro y sureste de la república.

Para el Valle de México se pronostica cielo nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y condiciones templadas por la tarde. En la Ciudad de México las temperaturas mínimas oscilan entre 11 y 13 grados Celsius y las máximas entre 22 y 24 grados, con probabilidad de lluvias aisladas.