La competencia pierde a uno de sus participantes más polémicos tras once semanas dentro del programa. (Instagram)

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El onceavo eliminado de La Granja VIP 2026 abandonó la competencia este domingo 22 de noviembre, luego de que el público decidiera no salvarlo entre los cinco nominados de la semana. Su salida marca un punto de quiebre en el reality, pues deja pendiente una decisión que afectará directamente a otro de los participantes.

La ronda de salvación reunió a cinco Granjeros en riesgo: Manelyk, Kevyn Contreras “Bicolor”, Niurka, Mario “Mono” Osuna y la Bebeshita. Pasadas las 8:30 de la noche, Manelyk fue la primera en regresar a la competencia. Agradeció el apoyo de sus seguidoras y dijo que prefería no ver regresar a Niurka.

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Cerca de las 10:00 de la noche, Adal Ramones anunció que Kevyn “Bicolor” era el segundo salvado por el público, tras mostrarle un video con un mensaje de sus hijos. Niurka fue la tercera Granjera rescatada de la eliminación, por encima de “Mono” Osuna y de la quinta nominada, quien finalmente quedó fuera de la contienda.

Se trata de Daniela Alexis, conocida como “La Bebeshita”, quien se suma a una lista de eliminados que ya incluye a figuras como “La Coreañera”, María Karunna, Carlos Tejo, Kenny Avilés, Pascal Nadaud, Pimpinela Escarlata, Azalia Ojeda “La Negra”, Pablo Montero, Fernando Lozada y Rafa Mercadante. Entre los cinco nominados de esta semana, tres ya habían ocupado el puesto de Capataz: Bebeshita, Manelyk y “Mono” Osuna, lo que les dio privilegios, inmunidad y poder de mando en distintos momentos del programa.

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Tras once semanas dentro del programa una de las granjeras abandonó la competencia.(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La dinámica del “Legado” establece que cada Granjero eliminado en la Gala de Eliminación del domingo deja nominada de forma directa a una persona, sin posibilidad de apelación. Esa decisión se escribe en un sobre y se mantiene en secreto hasta el programa del lunes siguiente.

“Estoy un poco en shock. Sorprendidísima”, expresó la influencer. “A lo mejor el público estaba harto de mi relación tóxica, eso me hundía, pero estaba muy cañón, aquí lo tienes que ver diario. El amor me jugó mal, siento que fui buena granjera, buena amiga... No siento que me apagara, pero también estaba en mi duelo personal, porque yo lo corté, me hubieran dejado una semanita más. Ni empaqué bien, bebés”.

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El antecedente más reciente fue el de Rafa Mercadante, quien nominó a “Mono” Osuna antes de salir del reality. Otros legados incluyen el de Fernando Lozada, que afectó a Ivonne Montero, y el de Pablo Montero, que en su momento nominó a la propia Bebeshita.

El nombre que deje marcado La Bebeshita se conocerá este lunes 23 de noviembre durante la transmisión de La Granja VIP. Esa persona encabezará automáticamente la Tabla de Nominación de la semana 12, aunque conservará la posibilidad de salvarse mediante las dinámicas que se desarrollen durante los próximos días.

Daniela Alexis "La Bebeshita" sale de la competencia tras una votación en la que el público prefiere salvar a Manelyk, Kevyn Contreras y Niurka, mientras su legado definirá al primer nominado de la semana. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Niurka Marcos y Kevyn “Bicolor” son los dos integrantes del grupo de nominados de la semana 11 que todavía no han ocupado el rol de Capataz dentro del reality show. Pese a ello, la cubana ha estado cerca de conseguirlo en ocasiones anteriores.

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Kevyn, por su parte, se ubica entre los Granjeros que más veces ha llegado a la gala de eliminación a lo largo de la temporada, aunque en cada ocasión el público ha decidido mantenerlo dentro de la competencia con sus votos.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Kunno — Creador de contenido y tiktoker Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante