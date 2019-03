"Yo empecé hace 22 años en un restaurante tailandés sobre la cortada Tres Sargentos, estuve 11 años ahí", recordó Gallosi. "Al principio se sentaban en la barra tipos de 40/50 años y me pedían que llamara al bartender, cuando les decía que era yo, no me creían, me decían 'no nena, dale, vos no sabés'. Y yo les decía que probaran, que si no les gustaba el siguiente cóctel era gratis, y, de esa forma, con una sonrisa, los fui conquistando. Esos clientes que al principio no querían saber nada, hoy me escriben por Instagram o me los cruzo en la calle y se acuerdan de mis tragos".