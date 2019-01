También se aprende a construir nuevas relaciones con otras personas que pueden ser otro tipo de pactos, incluso hay muchas relaciones que no por no duraderas puedan llegar a ser interesantes para uno, no es que lo perdurable y lo que dura para toda la vida tiene un nivel de súper interés, y en parte me parece que estamos educados con el chip sentimental de los finales felices, de la que se quiere casar o el que quiere determinada cosa para sentirse completo. Me parece que ese tiempo ya está bastante diluido, muchas personas construyen otras relaciones.