—Al principio no sabía qué hacer porque yo no soy psicóloga, no soy asistente social: apenas terminé el secundario. Soy actriz y escribo, pero no. Y entonces, como no sabía qué decir, decía: "Estoy acá". "Zule, no puedo". "Estoy acá". "Me arrepentí: no te voy a contar nada. Te dejo que ahí llegó". Y se me helaba la sangre. "Estoy acá". Y no es joda porque son personas para las que muchas veces nadie está: no está el Estado, no está la Justicia, muchas veces no está la familia. Entonces, decir "estoy acá" y estar, es un montón.