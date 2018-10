—Sí, por eso es tan necesaria la educación sexual integral en las escuelas para poder empezar a cuestionar nuestros propios modos de ver y de entender el mundo. Que no exista o que no se aplique una ley que es nacional, ya ahí, a priori, me genera un cuestionamiento sobre qué operatorias ocurren por detrás para que se decida no implementar. Evidentemente hay algo de lo que no se quiere hablar, o que no se quiere visibilizar. Y ahí está el preguntarnos todos, todas y todes, por qué no se quiere hablar o cuestionar aquello que ya está ocurriendo. El hecho de que no se enseñe educación sexual integral no significa que no haya cuerpos gestantes que aborten, ni que no haya embarazos deseados o no deseados, ni que no haya genitalidad, ni que no haya deseo. Ni que no haya también una orientación sexual distinta de aquella que la heterosexualidad espera que se tenga.