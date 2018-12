"No nos desilusionamos por una situación concreta sino por lo que esperamos de esa situación. Si podemos evaluar sobre aquello que esperamos podremos encontrar un antídoto. Si nos pusimos un objetivo muy alto a principio de año y no lo cumplimos, debemos aceptar que no lo vamos a cumplir todo junto el último mes. Es importante reconocer qué nos faltó para alcanzar ese objetivo deseado que pueden ser desde bajar de peso, cambiar de trabajo, revisar cuestiones de la pareja. Porque muchas veces, aparece el bajón porque terminó el año y no hice nada de lo que quería hacer. Pero hay que pensar que quizás durante el proceso aparecieron otras cosas que no estaban pensadas e hice otras cosas que no tenía previsto y que fueron muy fructíferas", agregó Furst.