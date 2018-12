La Argentina es una caja de sorpresas, y el vino no es la excepción. Es más, debe ser la categoría que más diversidad ofrece y con mayor valor agregado. Es por ello que no se trata simplemente de aprovechar la oferta de turno y llevar seis botellas del mismo espumoso. Para tener éxito solo hay que juntar un poco de información sobre el evento (lugar y tipo de comidas a servir), los comensales que asistirán (cantidad), y por último preocuparse por las formas en las que los vinos se van a servir (copas, hielo, etc.). Con esta simple data se puede planificar cómo será el movimiento de las copas a lo largo de la noche y así lograr que todos celebren más y disfruten mejor.