View this post on Instagram

Hace 5 años dimos los primeros pasos en romper las fronteras de LATAM y demostrarnos que la geopolítica y las cocinas de nuestro continente no se corresponden, somos parte de biomas y ecorregiones más fuertes, sigamos comiéndonos el mundo #COCINAsinFRONTERAS @el.baqueano @danielbnyc #veníacomerteelmundo 🌎 #disfrutemosjuntos #10AÑOS PH:@pablobaracatphotography