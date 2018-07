No poder consumir gluten no ocasiona ningún perjuicio en el normal desarrollo de las personas afectadas, ya que no es una proteína indispensable para la salud. "El conjunto de proteínas aparece por primera vez cuando la agroindustria lo introduce. Nuestros antepasados no consumían este tipo de panificados. Y si bien a quienes no padecen celiaquía ingerirla no les hace daño, siempre existió una cierta incapacidad para hacerlo", advirtió en diálogo con Infobae Gabriela Fedele, médica especialista en nutrición.