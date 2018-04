Según Maino, los vegetales orgánicos no presentan diferencias nutritivas significativas con respecto a los convencionales. Pueden contener más antioxidantes, vitamina C y proteínas en el caso de los cereales, omega 3 en carnes y leches. "Estudios científicos no refieren evidencias específicas sobre estos productos, por lo cual, en mi opinión, si la persona no tiene acceso a poder comprar alimentos orgánicos, procurar elegir alimentos saludables que aporten nutrientes necesarios para el organismo", detalló.