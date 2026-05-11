Ensalada de champiñones con brócoli y aguacate: receta saludable, fresca y llena de energía natural

Una combinación sencilla puede transformarse en una propuesta completa cuando se integran ingredientes frescos y bien balanceados. Esta ensalada reúne texturas distintas que aportan una experiencia ligera pero satisfactoria en cada porción.
Los champiñones aportan suavidad y un sabor terroso característico, el brócoli suma firmeza vegetal y el aguacate añade una cremosidad que une todo el conjunto.
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Es una preparación práctica, ideal para quienes buscan opciones nutritivas sin procesos complicados ni largas preparaciones en la cocina.
Una combinación verde que destaca por su equilibrio
Esta ensalada se distingue por la armonía entre sus ingredientes principales, donde cada elemento cumple un papel específico dentro del plato.
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El brócoli aporta una textura firme que contrasta con la suavidad del aguacate, mientras los champiñones ofrecen un matiz suave que equilibra el conjunto.
Es una receta que puede servirse fría o a temperatura ambiente, manteniendo siempre su frescura y sencillez.
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Ingredientes y preparación para una ensalada nutritiva
Su elaboración no requiere técnicas complejas, lo que la convierte en una opción práctica para distintos momentos del día.
Ingredientes
- 1 taza de champiñones frescos
- 1 taza de brócoli
- 1 aguacate maduro
- Jugo de limón al gusto
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva (opcional)
Preparación
- Lavar y cortar los champiñones en láminas.
- Cocer el brócoli al vapor hasta que esté suave pero firme.
- Cortar el aguacate en cubos medianos.
- Mezclar champiñones, brócoli y aguacate en un tazón.
- Agregar jugo de limón, sal y pimienta al gusto.
- Incorporar aceite de oliva si se desea una textura más suave.
La mezcla puede servirse inmediatamente o mantenerse refrigerada para conservar su frescura.
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Su preparación rápida permite integrarla fácilmente a rutinas alimenticias diarias sin complicaciones.
Una opción ligera para cualquier momento del día
Esta ensalada funciona como plato principal o acompañamiento dependiendo de la porción y el contexto.
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Puede servirse en bowls individuales o como parte de un menú más amplio, manteniendo siempre su perfil fresco y natural.
Es una alternativa que combina practicidad con ingredientes accesibles, ideal para quienes buscan opciones ligeras sin perder sabor ni textura en sus comidas.
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