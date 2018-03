En diálogo con este medio, comenta que aceptó el desafío porque le encanta superarse, del igual modo que lo hizo desde su infancia: "Éramos muy pobres. Vivíamos en un rancho de barro de dos habitaciones: en una dormían mis padres y en la otra mis doce hermanos y yo. Tuve una niñez muy feliz; jugaba al fútbol, andaba en bicicleta y me divertía con mis amigos, a pesar de ser ciego de nacimiento. No poder ver no me limitó para nada", recuerda.