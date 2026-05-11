EN VIVO| El último adiós de Germán Vargas Lleras: con calle de honor ingresará el exvicepresidente a la Catedral Primada de Colombia

La última morada de Germán Vargas Lleras será el Parque Cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá - crédito Colprensa

El líder natural del partido Cambio Radical será homenajeado con una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia, donde llegará sobre las 11:00 a. m. luego de permanecer en cámara ardiente desde el 9 de mayo en el palacio de San Carlos, centro de Bogotá.

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