EN VIVO| El último adiós de Germán Vargas Lleras: con calle de honor ingresará el exvicepresidente a la Catedral Primada de Colombia

El líder natural del partido Cambio Radical será homenajeado con una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia, donde llegará sobre las 11:00 a. m. luego de permanecer en cámara ardiente desde el 9 de mayo en el palacio de San Carlos, centro de Bogotá.
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Mascotas de Germán Vargas lleras no pudieron ingresar al palacio San Carlos
Hasta la entrada de la Cancillería llegaron Toño y Henrry, las dos mascotas que acompañaron al exvicepresidente en su enfermedad. Sin embargo, las mascotas no pudieron ingresar al recinto y se mantienen a un costado de la alfombra roja dispuesta para la salida del féretro del político.
El Batallón Guardia presidencial alista calle de honor hacia la catedral
Mientras al palacio de San Carlos siguen arribando diferentes personalidades políticas para acompañar a la familia de Germán Vargas Lleras, a las afueras de la Catedral Primera de Colombia se empiezan a ver los preparativos que liderará el Batallón Guardia Presidencial para el ingreso del féretro del vicepresidente.
Se estima que el acto protocolario inicie sobre las 11:00 a. m. cuando se oficie una eucaristía para dar por culminados los actos públicos en homenaje al líder natural de Cambio Radical.
Llegó Clemencia Vargas Umaña al palacio de San Carlos
Sobre las 9:50 a. m. del lunes 11 de mayo, la única hija del exvicepresidencia hizo presencia en al lugar donde se mantiene en cámara ardiente su padre.
En declaraciones a medios de comunicación, la administradora pidió a los colombianos defender el legado de su padre evitando que el candidato presidencial Iván Cepede llegue a la Presidencia de la República.
“Hemos hablado mucho en los últimos días del gran ejecutor, del vicepresidente, del cocejal que fue él a lo largo de su trayectoria. La verdadera dimensión de una persona no la representa el poder, sino la huella que deja. Él siempre decía de liderar y gobernar no era prometer, sino cumplir y ejecutar, y eso es lo que nos hace falta hoy en día en este país. Esa gran unión que Colombia necesita para salvar este país y ese es el gran legado que nos deje él. El legado de recuperar el rumbo de Colombia y no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces”, señaló Clemencia Vargas.
Luego de un intenso fin de semana de honras fúnebres para el líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, el cuerpo del político colombiano será trasladado en la mañana de este lunes 11 de mayo de 2026.