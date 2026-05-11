Colombia

Más de 500 indígenas Misak llegaron a Bogotá para exigir garantías al Gobierno nacional: así lo confirmó el Secretario de Gobierno

Las autoridades distritales activaron protocolos para recibir a los representantes del resguardo La María de Piendamó, quienes buscan interlocución con entidades del Gobierno por demandas sobre derechos en sus territorios ancestrales

Guardar
Google icon
La comunidad indígena Misak exige al Gobierno Nacional el reconocimiento de los derechos territoriales en sus tierras ancestrales - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS
La comunidad indígena Misak exige al Gobierno Nacional el reconocimiento de los derechos territoriales en sus tierras ancestrales - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, advirtió sobre la llegada masiva de integrantes del pueblo Misak a la capital del país, procedentes del resguardo La María de Piendamó, en el departamento del Cauca.

Según el funcionario, la movilización involucra a más de 500 personas y responde a la necesidad de exigir garantías territoriales al gobierno nacional.

PUBLICIDAD

A través de una publicación en su cuenta de X, Quintero detalló que “desde las 6:00 de la tarde de hoy domingo se inició un desplazamiento hacia Bogotá de 11 buses tipo escalera con aproximadamente 500 indígenas del resguardo La María de Piendamó (Cauca), pertenecientes al pueblo Misak”.

El secretario de Gobierno recalcó la magnitud del traslado, subrayando la urgencia de coordinar acciones institucionales.

PUBLICIDAD

Los propios líderes Misak han manifestado que el objetivo central de su llegada a la capital es reiterar ante el Ejecutivo la exigencia de protección de sus territorios ancestrales. Esta demanda, según han señalado, se mantiene vigente y requiere una respuesta concreta.

Temas Relacionados

Indígenas Misak en BogotáExigencias Gobierno nacionalSecretario Gobierno BogotáResguardo La María de PiendamóColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella supera a Iván Cepeda a semanas de las elecciones presidenciales, según Polymarket

Con una diferencia mínima entre los aspirantes principales, las plataformas internacionales anticipan una definición de cara al próximo 31 de mayo de 2026

Abelardo de la Espriella supera a Iván Cepeda a semanas de las elecciones presidenciales, según Polymarket

‘Influencer’ mostró en redes sociales cómo exonerarse para ser jurado de votación si tiene un viaje programado

Al compartir su experiencia, la mujer evidenció la confusión que viven muchos ciudadanos al intentar excusarse ante la Registraduría

‘Influencer’ mostró en redes sociales cómo exonerarse para ser jurado de votación si tiene un viaje programado

Juan Daniel Oviedo denuncia discriminación en la política colombiana tras la Gran Consulta: “Este país es machista, mojigato y homofóbico”

El actual candidato a la Vicepresidencia señaló que distintos sectores buscan debilitar la propuesta de centro con señalamientos ligados a prejuicios de género y orientación sexual. También manifestó preocupación por el ambiente de polarización y denunció el uso de recursos estatales en campañas, así como la ausencia de reformas estructurales en el país

Juan Daniel Oviedo denuncia discriminación en la política colombiana tras la Gran Consulta: “Este país es machista, mojigato y homofóbico”

Decisiones internas y tensiones con el Gobierno habrían influido en la salida de Gabriel Melguizo de la presidencia (e) de ISA

El relevo estuvo presuntamente relacionado con desacuerdos sobre decisiones estratégicas, como reestructuraciones internas y la suspensión de iniciativas clave, lo que derivó en ajustes dentro de la estructura directiva

Decisiones internas y tensiones con el Gobierno habrían influido en la salida de Gabriel Melguizo de la presidencia (e) de ISA

Calendario lunar de mayo 2026: así se verá la luna desde Perú

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los próximos días

Calendario lunar de mayo 2026: así se verá la luna desde Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

Claudia Lozano contó cómo se salvó tras sufrir una grave hemorragia: “Tuve cinco cirugías en un mes”

Laura Tobón y Lina Tejeiro abren el corazón: así celebran la maternidad y el Día de la Madre en redes sociales

Dueto argentino denuncia posible plagio entre su canción y ‘Choka Choka’, el éxito de Shakira y Anitta

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

Deportes

James Rodríguez confirmó la fecha en la que se unirá a la selección Colombia previo a la Copa Mundial de la FIFA

James Rodríguez confirmó la fecha en la que se unirá a la selección Colombia previo a la Copa Mundial de la FIFA

James Rodríguez desmintió su retiro tras el Mundial 2026: “Todavía me quedan un par de años más”

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Junior y Once Caldas: esta es la fecha

En video: James Rodríguez hizo doblete de asistencias; Quintero, gol y asistencia y Jorge Carrascal también anotó