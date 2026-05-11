Más de 500 indígenas Misak llegaron a Bogotá para exigir garantías al Gobierno nacional: así lo confirmó el Secretario de Gobierno

La comunidad indígena Misak exige al Gobierno Nacional el reconocimiento de los derechos territoriales en sus tierras ancestrales - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, advirtió sobre la llegada masiva de integrantes del pueblo Misak a la capital del país, procedentes del resguardo La María de Piendamó, en el departamento del Cauca.

Según el funcionario, la movilización involucra a más de 500 personas y responde a la necesidad de exigir garantías territoriales al gobierno nacional.

PUBLICIDAD

A través de una publicación en su cuenta de X, Quintero detalló que “desde las 6:00 de la tarde de hoy domingo se inició un desplazamiento hacia Bogotá de 11 buses tipo escalera con aproximadamente 500 indígenas del resguardo La María de Piendamó (Cauca), pertenecientes al pueblo Misak”.

El secretario de Gobierno recalcó la magnitud del traslado, subrayando la urgencia de coordinar acciones institucionales.

PUBLICIDAD

Los propios líderes Misak han manifestado que el objetivo central de su llegada a la capital es reiterar ante el Ejecutivo la exigencia de protección de sus territorios ancestrales. Esta demanda, según han señalado, se mantiene vigente y requiere una respuesta concreta.