La iniciativa se prolongó en el tiempo con mediano éxito, hasta que el empresario Stuart Karl llegó con una propuesta: filmar las sesiones de ejercicios para lanzarlo luego en un novedoso formato de video, el VHS. En aquel momento, Fonda aceptó la idea con cierta reticencia: "¿Video? ¿Qué es un video? Yo no tengo uno de esos… ¡nadie que yo conozca tiene un video! Además, soy actriz, no quiero que todo el mundo me vea haciendo ejercicio", recordó la primera respuesta en una entrevista con la BBC.