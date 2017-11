Ella escribió junto a su padre, su mentor, Ziauddin Yousafzai, la primera biografía: "Yo soy Malala" ("I am Malala"). El libro publicado por una editorial británica apunta a los 61 millones de niños que no pueden estudiar en el mundo entero. Y en especial para las mujeres del valle del río Swat, donde de los 700 mil menores que no reciben educación, 600 mil son niñas.