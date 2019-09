Basada en la novela homónima de Margaret Atwood escrita en 1985, The Handmaid's Tale (El cuento de la criada) se estrenó en forma de serie en 2017 en la plataforma Hulu. Inmediatamente esta historia se convirtió en el emblema de la lucha por los derechos de las mujeres por el tratamiento que plantea la historia. Protagonizada por Elisabeth Moss (Mad Men, Top of the lake), esta serie nos cuenta la vida de June cuando es tomada como "esclava" y la obligan a convertirse en "criada" de un comandante.