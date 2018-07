Maldita similitud. "Nunca he interpretado una historia que fuera tan cercana a la realidad que me rodeaba", disparó Elizabeth Moss, la actriz principal que interpreta a Jane Osborne en la serie que está hoy en boca de todos: The Handmaid's Tale (El Cuento de la Criada, en español). La multipremiada producción ganadora de cinco premios Emmy está basada en la célebre novela de la escritora canadiense Margaret Atwood, y relata en voz de la protagonista un futuro apocalíptico en el que en Estados Unidos está sumido en una sombría teocracia.