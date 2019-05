"En su mentalidad de choque de civilizaciones, los hombres blancos están en una posición más vulnerable porque sus mujeres no están llevando a cabo el trabajo de la reproducción", explicó al New York Times Arun Kundnani, profesor de la Universidad de Nueva York y autor de "The Muslims Are Coming! Islamophobia, Extremism and the Domestic War on Terror". "Dicen: 'Miren, los musulmanes tienen a sus mujeres donde deben estar y nosotros no lo estamos haciendo como se debe'".