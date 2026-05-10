Cuántos vasos de agua reducen la posibilidad de padecer presión arterial alta o ayudar a regularla

Cuántos vasos de agua reducen la posibilidad de padecer presión arterial alta o regularla (Jesús Tovar Sosa)

La cantidad de agua que una persona bebe cada día puede influir en la posibilidad de padecer presión arterial alta.

El consumo regular de agua no solo ayuda a mantener la hidratación, sino que también facilita la función renal, lo que permite eliminar toxinas y controlar la presión. Según información médica del Centro Médico y Odontológico Century, el riñón necesita hasta 3 litros de agua diarios para operar de manera adecuada.

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Beber agua reduce el riesgo de hipertensión: esta es la cantidad de vasos al día

El Centro Médico y Odontológico Century advierte que la deshidratación incrementa la presión arterial porque el cuerpo retiene líquidos cuando el volumen sanguíneo disminuye.

Tener una botella de agua al alcance, ya sea en la oficina o en casa, favorece una ingesta constante. La recomendación general es beber entre 8 y 10 vasos de agua al día para los adultos. Esta cantidad puede variar según el peso y la actividad física de cada persona, pero 8 vasos diarios es la base sugerida para mantener la presión en niveles saludables.

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Beber agua reduce el riesgo de hipertensión: esta es la cantidad de vasos al día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial normal es inferior a 120/80 mmHg. Cuando los valores permanecen elevados, el riesgo de problemas como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares se incrementa.

El agua, al mantener la sangre fluida y los vasos sanguíneos en buen estado, contribuye a evitar estos riesgos. Los expertos insisten en que las personas con hipertensión no deben descuidar su hidratación.

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El agua no es suficiente: otros factores para controlar la presión

El control de la presión arterial requiere más que solo agua. La actividad física regular, sobre todo el ejercicio aeróbico como caminar, nadar o andar en bicicleta, fortalece el corazón y mejora la circulación. Estos ejercicios ayudan a que los vasos sanguíneos sean más elásticos, lo que facilita la reducción de la presión arterial.

La alimentación también juega un papel central. Incluir alimentos ricos en flavonoides como el chocolate negro, o alimentos con potasio como el plátano y con propiedades vasodilatadoras como el ajo, puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular.

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Se recomienda evitar bebidas con alto contenido de cafeína, ya que pueden provocar deshidratación y dificultar el control de la presión.

Las mejores bebidas para la presión arterial

Las mejores bebidas para la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las bebidas más recomendadas para quienes buscan regular su presión arterial, el agua ocupa el primer lugar. El corazón está compuesto en un 73% por agua, lo que destaca la importancia de la hidratación para el funcionamiento de todo el cuerpo. Agregar minerales como magnesio o calcio al agua puede potenciar sus efectos.

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Otras bebidas que pueden ser útiles para reducir la presión incluyen aquellas que son ricas en potasio y bajas en sodio. Se señala que los cambios en el consumo de bebidas, sumados a otras medidas de estilo de vida, pueden marcar una diferencia significativa en la salud cardiovascular, especialmente para quienes ya viven con hipertensión.

Medición y vigilancia: pasos clave

Se recomienda medir la presión arterial con regularidad. Si la presión se mantiene alta, consultar a un cardiólogo es fundamental para recibir asesoría y encontrar soluciones personalizadas. Los médicos certificados pueden sugerir un plan que incluya la cantidad adecuada de agua, una dieta balanceada y rutinas de ejercicio adaptadas a cada persona.

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La hipertensión afecta a una porción considerable de la población. Mantener una hidratación adecuada, junto con hábitos saludables, es una de las formas más sencillas y accesibles de prevenir complicaciones graves relacionadas con la presión arterial.