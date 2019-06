Porque la radiación no se percibe, no es un desastre natural como un terremoto, un incendio, un tsunami, pero sus efectos son mucho más perversos para el ser humano. ¿Cómo alertar a la población de algo que no puede ver, ni tocar, ni sentir? Sólo la palabra queda para creer, en un discurso en manos de un gobierno que no creía en libertades ni en explicaciones exhaustivas.