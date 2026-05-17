Colombia

Esto dice la ley sobre los parqueaderos en Colombia: cuándo deben responder por robos y daños

Un video viral reabrió el debate sobre la responsabilidad de los parqueaderos en el país y explica qué establece la normativa colombiana frente a robos, daños y la validez de los avisos que intentan eximirlos de responsabilidad

Guardar
Google icon

El video viral en redes sociales reactiva el debate sobre la responsabilidad legal de los parqueaderos en Colombia frente a robos y daños - crédito TikTok

Un video difundido en redes sociales por la cuenta Sin Toga Ni Soga reabrió el debate sobre los deberes legales de los parqueaderos en Colombia y la validez de los avisos que suelen advertir que “no se hacen responsables” por robos o daños a los vehículos.

En la grabación, que se viralizó en TikTok, se cuestiona la práctica común de algunos establecimientos de eximirse de cualquier responsabilidad mediante recibos o carteles. Según la explicación, ese tipo de advertencias no tendrían el alcance que muchos usuarios creen.

PUBLICIDAD

Imagen de referencia. Subirá el cobro del parqueadero en Bogotá para el 2022. Foto: archivo
La ley colombiana establece que los parqueaderos deben custodiar los vehículos, haciéndose responsables de cualquier daño, robo o pérdida - crédito Colprensa

De acuerdo con el contenido, cuando una persona entrega su vehículo en un parqueadero y recibe un tiquete, se configura un contrato que genera obligaciones legales para el establecimiento. En ese sentido, el Estatuto del Consumidor establece que los parqueaderos asumen un deber de custodia sobre los vehículos, lo que incluye su integridad y la de sus elementos complementarios, como espejos, llantas de repuesto, radios o kits de herramientas.

El video también advirtió que los avisos ubicados en paredes o las cláusulas impresas en letra pequeña en los recibos podrían considerarse “cláusulas abusivas”, lo que las haría ineficaces de pleno derecho, es decir, sin validez jurídica frente al consumidor.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el contenido también aclara un punto clave, cuando el parqueadero es gratuito, el nivel de responsabilidad cambia. En esos casos, la obligación de responder solo se configura si el usuario logra demostrar dolo o una negligencia grave por parte del establecimiento.

Además, se recuerda que el recibo entregado al ingresar el vehículo funciona como prueba del contrato de depósito y puede ser clave en eventuales reclamaciones. Ante cualquier incumplimiento, los ciudadanos pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para presentar quejas formales.

El distrito dio a conocer los precios para el servicio en 20223. Foto vía: bogotá.gov.co
El contrato de depósito se configura al recibir un tiquete en el parqueadero, lo que genera obligaciones legales para el establecimiento - crédito bogotá.gov.co

El mensaje final del video es contundente, los parqueaderos no están por fuera de la ley y los consumidores pueden hacer valer sus derechos cuando se presenten pérdidas, robos o daños en sus vehículos.

Qué hacer en estos casos y que dice la ley

En Colombia, muchos ciudadanos han experimentado la pérdida de pertenencias tras dejar sus vehículos en parqueaderos públicos autorizados. Frente a estas situaciones, los propietarios suelen encontrarse con letreros en los que se advierte que el establecimiento no se hace responsable por daños, robos o pérdidas dentro del automóvil. Sin embargo, según la legislación colombiana, estos anuncios carecen de validez legal.

La ley establece que los parqueaderos, tanto públicos como privados, tienen la obligación de custodiar los vehículos y responder por cualquier daño, pérdida o robo que ocurra mientras el vehículo está bajo su cuidado. El Código de Comercio colombiano, en su artículo 1003, determina que los responsables de garajes, talleres y estaciones de servicio deben garantizar la conservación y restitución del automóvil y sus accesorios, independientemente de la existencia de un recibo o tiquete. Esto se fundamenta en la formación de un contrato de depósito, por el cual el parqueadero asume la custodia total del vehículo.

Vista trasera de un SUV blanco con una calcomanía "NO PDA" en el vidrio, rodeado de muchos taxis amarillos y otros vehículos en una calle de Bogotá con tráfico denso.
La Superintendencia de Industria y Comercio y la Corte Suprema ratifican que los letreros de exoneración no tienen efecto legal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En caso de presentarse un incidente, la recomendación es seguir ciertos pasos clave: conservar el tiquete del parqueadero, tomar fotos o videos que evidencien el daño, buscar testigos, denunciar el hecho ante la Fiscalía General de la Nación si hubo robo, y exigir la póliza de responsabilidad civil al establecimiento, además de solicitar copia de los registros de ingreso y salida del vehículo.

Tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la Corte Suprema de Justicia han ratificado en diferentes sentencias que los letreros de exoneración de responsabilidad no tienen efecto legal alguno. Por tanto, los afectados pueden exigir la reparación o indemnización correspondiente por parte del parqueadero, ya que la ley los obliga a responder por los bienes entregados bajo su custodia, sin excepción cuando existe contrato de depósito.

Temas Relacionados

ParqueaderosLey colombiana parqueaderosMovilidad en BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

Dos históricos del fútbol colombiano reeditan su intensa rivalidad en los últimos años, con dos estilos de juego similares con Lucas González y Diego Arias desde el banco de técnicos

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: inicia la serie para definir al primer finalista

El encuentro entre Leones y Tiburones tendrá su primer capítulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos conjuntos buscarán tomar ventaja en la eliminatoria. El partido de ida está programado para el sábado 16 de mayo, con inicio a las 8:30 p. m.

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: inicia la serie para definir al primer finalista

EN VIVO | Caso Yulixa Toloza: así avanza la búsqueda de la mujer que desapareció de un centro de estética irregular en el sur de Bogotá

La mujer es buscada por su familia y las autoridades desde el pasado 13 de mayo, luego de una cirugía estética realizada en una “clínica de garaje”. Sus dos propietarios permanecen prófugos de la justicia

EN VIVO | Caso Yulixa Toloza: así avanza la búsqueda de la mujer que desapareció de un centro de estética irregular en el sur de Bogotá

Momentos de tensión en Bucaramanga: avión de Clic Air abortó despegue por falla técnica, esto se sabe

La aeronave que cubría la ruta Bucaramanga-Arauca suspendió el procedimiento de salida en el aeropuerto Palonegro tras detectar una falla

Momentos de tensión en Bucaramanga: avión de Clic Air abortó despegue por falla técnica, esto se sabe

María José Pizarro arremetió contra De la Espriella por asegurar que derrotará a “los de siempre”: “Se atreve a venderse como el salvador”

La jefa de debate del candidato Iván Cepeda aseguró que el aspirante presidencial de la derecha tiene el respaldo de la casa Char y de otros políticos de la casta tradicional

María José Pizarro arremetió contra De la Espriella por asegurar que derrotará a “los de siempre”: “Se atreve a venderse como el salvador”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura: “No he parado de pensar en eso”

Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura: “No he parado de pensar en eso”

Shakira, Maluma, Morat, Julieta Venegas y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Alina Lozano aclaró que Jim Velásquez nunca dependió de su dinero y reveló que él tenía mayor estabilidad económica: “Fue marketing”

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

Deportes

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online desde Ibagué

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: inicia la serie para definir al primer finalista

Tulio Gómez calificó de “humillante” la eliminación del América de Cali: “Se puede perder, pero no de esa manera”

Cuándo se jugaría la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay: la Dimayor tendría las fechas listas

Luis Díaz protagonizó “blooper” durante la celebración de la Bundesliga con el Bayern Múnich