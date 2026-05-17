Esto dice la ley sobre los parqueaderos en Colombia: cuándo deben responder por robos y daños

El video viral en redes sociales reactiva el debate sobre la responsabilidad legal de los parqueaderos en Colombia frente a robos y daños - crédito TikTok

Un video difundido en redes sociales por la cuenta Sin Toga Ni Soga reabrió el debate sobre los deberes legales de los parqueaderos en Colombia y la validez de los avisos que suelen advertir que “no se hacen responsables” por robos o daños a los vehículos.

En la grabación, que se viralizó en TikTok, se cuestiona la práctica común de algunos establecimientos de eximirse de cualquier responsabilidad mediante recibos o carteles. Según la explicación, ese tipo de advertencias no tendrían el alcance que muchos usuarios creen.

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La ley colombiana establece que los parqueaderos deben custodiar los vehículos, haciéndose responsables de cualquier daño, robo o pérdida - crédito Colprensa

De acuerdo con el contenido, cuando una persona entrega su vehículo en un parqueadero y recibe un tiquete, se configura un contrato que genera obligaciones legales para el establecimiento. En ese sentido, el Estatuto del Consumidor establece que los parqueaderos asumen un deber de custodia sobre los vehículos, lo que incluye su integridad y la de sus elementos complementarios, como espejos, llantas de repuesto, radios o kits de herramientas.

El video también advirtió que los avisos ubicados en paredes o las cláusulas impresas en letra pequeña en los recibos podrían considerarse “cláusulas abusivas”, lo que las haría ineficaces de pleno derecho, es decir, sin validez jurídica frente al consumidor.

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Sin embargo, el contenido también aclara un punto clave, cuando el parqueadero es gratuito, el nivel de responsabilidad cambia. En esos casos, la obligación de responder solo se configura si el usuario logra demostrar dolo o una negligencia grave por parte del establecimiento.

Además, se recuerda que el recibo entregado al ingresar el vehículo funciona como prueba del contrato de depósito y puede ser clave en eventuales reclamaciones. Ante cualquier incumplimiento, los ciudadanos pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para presentar quejas formales.

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El contrato de depósito se configura al recibir un tiquete en el parqueadero, lo que genera obligaciones legales para el establecimiento - crédito bogotá.gov.co

El mensaje final del video es contundente, los parqueaderos no están por fuera de la ley y los consumidores pueden hacer valer sus derechos cuando se presenten pérdidas, robos o daños en sus vehículos.

Qué hacer en estos casos y que dice la ley

En Colombia, muchos ciudadanos han experimentado la pérdida de pertenencias tras dejar sus vehículos en parqueaderos públicos autorizados. Frente a estas situaciones, los propietarios suelen encontrarse con letreros en los que se advierte que el establecimiento no se hace responsable por daños, robos o pérdidas dentro del automóvil. Sin embargo, según la legislación colombiana, estos anuncios carecen de validez legal.

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La ley establece que los parqueaderos, tanto públicos como privados, tienen la obligación de custodiar los vehículos y responder por cualquier daño, pérdida o robo que ocurra mientras el vehículo está bajo su cuidado. El Código de Comercio colombiano, en su artículo 1003, determina que los responsables de garajes, talleres y estaciones de servicio deben garantizar la conservación y restitución del automóvil y sus accesorios, independientemente de la existencia de un recibo o tiquete. Esto se fundamenta en la formación de un contrato de depósito, por el cual el parqueadero asume la custodia total del vehículo.

La Superintendencia de Industria y Comercio y la Corte Suprema ratifican que los letreros de exoneración no tienen efecto legal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En caso de presentarse un incidente, la recomendación es seguir ciertos pasos clave: conservar el tiquete del parqueadero, tomar fotos o videos que evidencien el daño, buscar testigos, denunciar el hecho ante la Fiscalía General de la Nación si hubo robo, y exigir la póliza de responsabilidad civil al establecimiento, además de solicitar copia de los registros de ingreso y salida del vehículo.

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Tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la Corte Suprema de Justicia han ratificado en diferentes sentencias que los letreros de exoneración de responsabilidad no tienen efecto legal alguno. Por tanto, los afectados pueden exigir la reparación o indemnización correspondiente por parte del parqueadero, ya que la ley los obliga a responder por los bienes entregados bajo su custodia, sin excepción cuando existe contrato de depósito.