"Cuando estaba en el colegio, un chico llevó una manzana enorme a la clase y dijo: 'Es una manzana de Chernóbil' y así asustaba a todos los niños –continúa su relato Litvinova a Infobae Cultura–. Circulaban historias de sandías gigantes, de perros con dos cabezas, no se podía comprar frutas o verduras a las abuelitas campesinas porque eran de Chernóbil. El Estado había dado la orden de que de la salud de los niños se encargaba el Estado mismo. En el colegio nos daban de comer y nos ponían las vacunas, los padres no podían intervenir, no les informaban nada. Recuerdo que una vez por mes nos formaban en fila y nos vacunaban, nos pinchaban. En el edificio donde vivíamos nosotros se murieron todos los hombres, de cáncer y parálisis, hombres de entre 50 y 60 años. Los amigos de mi mamá se están muriendo hoy de cáncer. Gente joven muere de nada, un día no despierta. Hace dos años fui a Bielorrusia. La gente dice: 'Niños deformes hay un montón pero tenemos buenas clínicas'. El presidente Lukashenko dijo que la radiación era un tema controlado, pero no se explican los niños deformes que siguen naciendo".