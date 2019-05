“Game of Thrones” el final de una serie que ya es historia

Entendimos que ya nada sería igual. Que a Daenerys Targaryen no se lo podían justificar estas muertes (deberíamos preguntarnos por qué algunas de ellas la justificamos). Ya no más. Y Jon Snow no encontró ningún argumento válido para defenderla. Y decidió matarla, la engañó y la asesinó ante la mirada de los espectadores que no esperaban que el verdugo de Daenerys fuera su amado, el bueno de Jon Snow. Y minutos después el último dragón vivo de Daenerys, decide quemar el trono de hierro por el que tanto había luchado su madre. Ya nadie se sentaría allí si Daenerys estaba muerta.