La diferencia más grande con el caso de Chernobyl, además de la cultura de seguridad y el apego a los protocolos de los profesionales que manejan las centrales nucleares argentinas es la doble contención estructural; un elemento con el que los rusos no contaban en aquella época los rusos, porque se construyó una central barata; el resultado es que los elementos radioactivos carecían de todas estas barreras de protección. En cambio, explican los especialistas locales, la efectividad de los elementos de contención física quedó probada en los Estados Unidos cuando en la central Three Mile Island hubo un incidente, pero no se produjo liberación de radiación al medio ambiente ni hubo personas afectadas.