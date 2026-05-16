Marcha de Morena en contra de Maru Campos: senadores de Morena acusan participación de trabajadores del DIF Chihuahua en respaldo a la gobernadora

El pasado 12 de mayo desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena la dirigente Ariadna Montiel anunció la estrategia a seguir por parte del apartido oficialista en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la cual contempla impulsar un juicio político y una movilización convocada para este sábado 16 de mayo.

Cabe destacar que la concentración iniciará en punto de las 16:00 horas. El disgusto de Morena en contra de Campos Galván se centra en un operativo en que murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril.

Mientras políticos del partido oficialista acusan a la gobernadora de haber violado la Ley de Seguridad Nacional por permitir el ingreso de agentes extranjeros, el PRI y el PAN han respaldado la estrategia de seguridad aplicada por Maru Campos para combatir al crimen organizado.