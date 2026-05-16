Marcha de Morena en contra de Maru Campos: senadores de Morena acusan participación de trabajadores del DIF Chihuahua en respaldo a la gobernadora

El pasado 12 de mayo desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena la dirigente Ariadna Montiel anunció la estrategia a seguir por parte del apartido oficialista en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la cual contempla impulsar un juicio político y una movilización convocada para este sábado 16 de mayo.
Cabe destacar que la concentración iniciará en punto de las 16:00 horas. El disgusto de Morena en contra de Campos Galván se centra en un operativo en que murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril.
Mientras políticos del partido oficialista acusan a la gobernadora de haber violado la Ley de Seguridad Nacional por permitir el ingreso de agentes extranjeros, el PRI y el PAN han respaldado la estrategia de seguridad aplicada por Maru Campos para combatir al crimen organizado.
En pocas líneas:
“Que los gobiernos rompan el pacto de impunidad que les heredaron”, así sentenció la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ante la movilización que realizará Morena en Chihuahua.
A través de un video en sus redes sociales, la diputada del PAN aseguró que Maru Campos “ha combatido de frente al crimen organizado”, sin perder oportunidad, recriminó que decenas de camiones estén trasladando gente de otros estados para asistir a la manifestación en contra del gobierno de Chihuahua.
También aprovechó el momento para recordar la entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz en Estados Unidos, luego de ser acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa, lista que también incluye al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y a siete sinaloenses más:
“Quienes se están entregando en Estados Unidos son la prueba clara de que lo que hemos denunciado durante mucho tiempo, era una realidad”.
Previo al encuentro que partirá de la Glorieta de Pancho Villa en Chihuahua, desde la cuenta oficial del grupo parlamentario de los senadores de Morena responsabilizaron a María Eugenia Campos, “así como a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado, de cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de las y los senadores de morena, y de la ciudadanía en general”.
El mensaje está acompañado de fotografías que muestran a ciudadanos que supuestamente estarían apoyando al gobierno de Chihuahua, quienes portan gorras del DIF estatal.
La llegada de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, secretario de Organización del partido, al Aeropuerto Internacional de Chihuahua la tarde de hoy se desarrolló bajo un ambiente de alta tensión, originado por la presencia de manifestantes que rechazan la visita de la dirigencia morenista a la entidad.