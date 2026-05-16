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Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

Dos históricos del fútbol colombiano reeditan su intensa rivalidad en los últimos años, con dos estilos de juego similares con Lucas González y Diego Arias desde el banco de técnicos

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-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Atlético Nacional llega en racha, tras golear 7-1 al Internacional de Bogotá y cerrar una serie con marcador global de 9-2-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional.

12:42 hsHoy

Convocados del Deportes Tolima para el duelo ante Nacional

El equipo de Lucas González quiere dar el sorpresa-crédito Jefatura de Prensa Deportes Tolima
El equipo de Lucas González quiere dar el sorpresa-crédito Jefatura de Prensa Deportes Tolima
  • 1. Neto Volpi
  • 22. Luis Marquínez
  • 20. Junior Hernández
  • 33. Jherson Mosquera
  • 17. Cristian Arrieta
  • 30. Shean Barbosa
  • 2. Anderson Angulo
  • 3. Jan Angulo
  • 80. Bryan Rovira
  • 6. Cristian Trujillo
  • 32. Sebastián Guzmán
  • 10. Juan Pablo Torres
  • 8. Ever Valencia
  • 28. Edward López
  • 19. Kelvin Flórez
  • 31. Yoimar Moreno
  • 29. Neifer Sánchez
  • 9. Luis Sandoval
  • 24. Adrián Parra
11:58 hsHoy

Lucas González le lanzó pulla a Jonathan Risueño tras la clasificación del Tolima a las semis de la Liga BetPlay: “No hay que meterse con los oponentes”

Con un triunfo 2-0 en el estadio Libertad y una actuación contundente, el Deportes Tolima concretó su clasificación, superando en el global y sorteando incidentes violentos provocados por algunos aficionados rivales

El técnico bogotano habló tras la victoria de su equipo en el estadio Departamental La Libertad de Pasto, y se refirió a su colega español-crédito Dimayor/YouTube

El 13 de mayo de 2026, Deportes Tolima venció a domicilio por 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad y clasificó a las semifinales de los playoffs de la Liga BetPlay.

Leer la nota completa
11:50 hsHoy

El “Pijao” recibe al “Verdolaga” en la capital musical de Colombia

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Atlético Nacional buscará romper una sequía de títulos en la Liga BetPlay desde su último campeonato en 2024-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El partido se jugará el 16 de mayo de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El árbitro del partido será el bogotano Andrés Rojas, y en el VAR estará acompañado por Nicolás Rodríguez.

Deportes Tolima aseguró su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay 2026 - 1 tras vencer por 0-2 como visitante al Deportivo Pasto en el estadio Libertad el 13 de mayo de 2026, con goles de Jersson González y Juan Pablo Torres.

Por su parte, Atlético Nacional aseguró su lugar en las semifinales tras imponerse 7-1 a Internacional de Bogotá en el Estadio Atanasio Girardot la noche del 12 de mayo de 2026, estableciendo un marcador global de 9-2 y sellando su clasificación con una actuación ofensiva dominante.

Los goles estuvieron a cargo de Simón García, autor de un doblete, además de Matheus Uribe, Alfredo Morelos, Cristian Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento. El equipo local remontó un tanto inicial de Juan Valencia para Internacional y consolidó su supremacía en la segunda mitad, cuando Morelos marcó el tercer gol con un disparo lejano y García concretó sus dos tantos.

El último antecedente entre ambos elencos se remonta al 1 de marzo de 2026, momento en que Deportes Tolima se impuso por 1-0 sobre Atlético Nacional en el Manuel Murillo Toro, gracias a un penal ejecutado por Juan Pablo Torres al minuto 52.

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