Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional.
Convocados del Deportes Tolima para el duelo ante Nacional
- 1. Neto Volpi
- 22. Luis Marquínez
- 20. Junior Hernández
- 33. Jherson Mosquera
- 17. Cristian Arrieta
- 30. Shean Barbosa
- 2. Anderson Angulo
- 3. Jan Angulo
- 80. Bryan Rovira
- 6. Cristian Trujillo
- 32. Sebastián Guzmán
- 10. Juan Pablo Torres
- 8. Ever Valencia
- 28. Edward López
- 19. Kelvin Flórez
- 31. Yoimar Moreno
- 29. Neifer Sánchez
- 9. Luis Sandoval
- 24. Adrián Parra
El 13 de mayo de 2026, Deportes Tolima venció a domicilio por 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad y clasificó a las semifinales de los playoffs de la Liga BetPlay.
El “Pijao” recibe al “Verdolaga” en la capital musical de Colombia
El partido se jugará el 16 de mayo de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
El árbitro del partido será el bogotano Andrés Rojas, y en el VAR estará acompañado por Nicolás Rodríguez.
Deportes Tolima aseguró su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay 2026 - 1 tras vencer por 0-2 como visitante al Deportivo Pasto en el estadio Libertad el 13 de mayo de 2026, con goles de Jersson González y Juan Pablo Torres.
Por su parte, Atlético Nacional aseguró su lugar en las semifinales tras imponerse 7-1 a Internacional de Bogotá en el Estadio Atanasio Girardot la noche del 12 de mayo de 2026, estableciendo un marcador global de 9-2 y sellando su clasificación con una actuación ofensiva dominante.
Los goles estuvieron a cargo de Simón García, autor de un doblete, además de Matheus Uribe, Alfredo Morelos, Cristian Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento. El equipo local remontó un tanto inicial de Juan Valencia para Internacional y consolidó su supremacía en la segunda mitad, cuando Morelos marcó el tercer gol con un disparo lejano y García concretó sus dos tantos.
El último antecedente entre ambos elencos se remonta al 1 de marzo de 2026, momento en que Deportes Tolima se impuso por 1-0 sobre Atlético Nacional en el Manuel Murillo Toro, gracias a un penal ejecutado por Juan Pablo Torres al minuto 52.