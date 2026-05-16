Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

El último antecedente entre ambos elencos se remonta al 1 de marzo de 2026, momento en que Deportes Tolima se impuso por 1-0 sobre Atlético Nacional en el Manuel Murillo Toro, gracias a un penal ejecutado por Juan Pablo Torres al minuto 52.

Los goles estuvieron a cargo de Simón García, autor de un doblete, además de Matheus Uribe, Alfredo Morelos, Cristian Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento. El equipo local remontó un tanto inicial de Juan Valencia para Internacional y consolidó su supremacía en la segunda mitad, cuando Morelos marcó el tercer gol con un disparo lejano y García concretó sus dos tantos.

Por su parte, Atlético Nacional aseguró su lugar en las semifinales tras imponerse 7-1 a Internacional de Bogotá en el Estadio Atanasio Girardot la noche del 12 de mayo de 2026 , estableciendo un marcador global de 9-2 y sellando su clasificación con una actuación ofensiva dominante.

Deportes Tolima aseguró su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay 2026 - 1 tras vencer por 0-2 como visitante al Deportivo Pasto en el estadio Libertad el 13 de mayo de 2026, con goles de Jersson González y Juan Pablo Torres.

El árbitro del partido será el bogotano Andrés Rojas, y en el VAR estará acompañado por Nicolás Rodríguez.

El partido se jugará el 16 de mayo de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El 13 de mayo de 2026, Deportes Tolima venció a domicilio por 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad y clasificó a las semifinales de los playoffs de la Liga BetPlay.

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